Inter-Benevento 4-0: poker nerazzurro, doppietta per Lukaku

Il Milan batte, l’Inter risponde. I nerazzurri rimangono a -2 dai cugini rossoneri dopo essersi sbarazzati agevolmente del Benevento di Inzaghi, mai entrato in panchina e letteralmente surclassato da un’Inter che, pur giocando a ritmi non troppo sostenuti, ha dominato la gara senza mai esporsi a rischi.

Con Eriksen nell’inedito ruolo di regista e Gagliardini ritrovato titolare, Conte rispolvera anche Ranocchia concedendo un turno di riposo a De Vrij. Inzaghi si affida a Lapadula, ma sin da subito il numero 9 appare troppo isolato, poco sostenuto da Caprari e Improta.

E proprio Improta è lo sfortunato protagonista della giocata che sblocca il risultato: la sua goffia deviazione sulla punizione crossata da Eriksen inganna Montipò e porta in vantaggio l’Inter.

La reazione degli ospiti è tutta in un dubbio contatto tra Ranocchia e Lapadula, che dalle immagini però appare fuori area. Anche l’Inter reclama un rigore poco dopo per un intervento falloso di Caldirola su Lautaro sul lato corto dell’area: ma anche in questo caso il contatto avviene fuori area.

Eriksen disegna geometrie interessanti, rifornisce di palloni esterni e centravanti ed è sempre nel vivo del gioco. Dal suo piede nasce un assist fantastico per Hakimi che però non trova la porta col suo colpo di testa.

Ad inizio ripresa, lo stesso Eriksen colpisce la traversa e sul tap-in vincente di Lautaro il guardalinee sbandiera il fuorigioco dell’argentino che però, poco dopo, trova la soddisfazione del goal con un sinistro angolato che batte per la seconda volta Montipò.

Dopo il raddoppio dei nerazzurri, il Benevento esce quasi del tutto dalla gara e l’Inter continua ad affondare: un clamoroso errore in disimpegno di Montipò regala a Lukaku il goal del 3-0, mentre è uno splendido assist di Sanchez, appena entrato al posto di Lautaro, ad offrire al belga la palla buona per il 4-0: Lukaku non si fa pregare e trova la doppietta personale.

Nel finale, Stellini (in panchina al posto dello squalificato Conte), concede qualche minuto anche a Pinamonti, ma in campo non succede praticamente più nulla e l’Inter si porta a casa i tre punti con il conforto di un risultato rotondo e col minimo sforzo. Passaggio a vuoto invece per il Benevento che domenica prossima dovrà sicuramente cambiare approccio in vista della sfida contro la Sampdoria.

TABELLINO

INTER-BENEVENTO 4-0

MARCATORI: 7′ aut. Improta (I), 57′ Lautaro (I), 67′ Lukaku (I), 78′ Lukaku (I)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar (74′ De Vrij), Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella (64′ Vidal), Eriksen, Gagliardini (81′ Sensi), Perisic; Lautaro (74′ Sanchez), Lukaku (81′ Pinamonti). All.: C. Stellini.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola (60′ Pastina), Barba; Hetemaj, Viola (60′ Schiattarella), Ionita (70′ Tello); Improta (70′ Foulon), Caprari (76′ Insigne); Lapadula. All.: F. Inzaghi.

ARBITRO: Pasqua

AMMONITI: Depaoli (B), Caldirola (B)

OMNISPORT | 30-01-2021 22:45