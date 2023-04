Inter-Benfica: San Siro già tutto esaurito

Stasera al Da Luz di Lisbona saranno 3.250 i tifosi nerazzurri sugli spalti

11-04-2023 12:33

Già tutto esaurito San Siro per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Benfica. La partita è in programma mercoledì 19 aprile. Oggi, invece, per l’andata al Da Luz di Lisbona gli interisti presenti saranno 3.250. Una quota maggiore di biglietti è prevista per i fan portoghesi che saranno presenti al Meazza tra una settimana: saranno oltre 4.600. L’incasso sarà superiore a quello registrato nell’andata degli ottavi, contro il Porto. Vola anche la prevendita delle gare contro Monza e Lazio in campionato e Juventus in Coppa Italia.