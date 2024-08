Inter, Bisseck nuovo idolo ma i tifosi scoprono una nuova paura dopo il pari di Pisa

Solo un'amichevole estiva ma che ha lasciato un po' di amaro in bocca tra i tifosi. Le preoccupazioni dei fan nerazzurri dopo l'1-1 di Pisa

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Quanto può essere attendibile un’amichevole estiva? Il bisogno di calcio in qualche occasione può far tendere a sopravvalutare il calcio di agosto. Se per gli addetti ai lavori ogni indicazione può essere utile per apportare dei correttivi, per i tifosi un pareggio o una sconfitta anche in fase di preparazione può essere vissuta come una terribile mazzata. Lo ha scoperto anche l’Inter, deludente nel match di ieri contro il Pisa. I nerazzurri, nel derby tra i due fratelli Inzaghi, hanno pareggiato solamente nel recupero grazie a un gol di Bisseck.

Inter senza attacco: mancano alternative?

E così l’Inter si scoprì spuntata. I nerazzurri hanno affrontato il Pisa senza Lautaro Martinez, Thuram e l’infortunato Taremi. Insomma la squadra di Inzaghi si è presentata in versione ampiamente sperimentale. Senza i tre attaccanti principali, il reparto è stato formato da Salcedo e Correa: non proprio due killer spietati d’area di rigore e verosimilmente due calciatori fuori dal progetto meneghino. Marko Arnautovic è subentrato in corso d’opera ma è chiaro che per stazza fisica occorre tempo affinché trovi la migliore condizione.

Bisseck nota lieta, Martinez da rivedere

Uno dei migliori in campo, al di là del gol, è stato indubbiamente Yann Aurel Bisseck. Il difensore tedesco è sempre più un idolo per la tifoseria dell’Inter che lo ha eletto a proprio beniamino. Chiuso da Pavard, Acerbi e Bastoni il 23enne di Colonia spera di veder aumentare il proprio minutaggio nella prossima stagione dopo gli spezzoni concessi nella scorsa. Per il resto davvero poco di positivo da rilevare, complici anche i carichi pesanti. Non esente da critiche neppure il portiere Martinez, finora poco convincente.

I commenti social: c’è un po’ di preoccupazione

Proprio il vice di Sommer è stato tra i più bacchettati dai tifosi sui social. “Non mi ha convinto l’operazione, soprattutto considerando le ristrettezze economiche con cui dobbiamo barcamenarci. Vero che si tratta solo di amichevoli ma per lui è importante fare bene ora nelle occasioni che ha“, scrive un utente. Un altro ancora aggiunge: “Meglio Di Gennaro come secondo“. C’è anche chi lo difende: “Dicevate le stesse cose di Onana e Sommer: ma non imparate mai?“.

Anche l’attacco è finito al centro delle discussioni. Dal più semplice “Comprate una quarta punta, va” a “Questa è la dimostrazione di come siamo messi di m… davanti. Il concetto è semplice: l’attacco titolare è top, quello di riserva da Serie B (tolto Taremi)“. Parecchio bersagliati Correa e Arnautovic: “Correa rescindere contratto, anche Arnautovic non sarebbe male!“. “Arnautovic non segna neanche con le mani” conclude un altro tifoso. Spie d’allarme da considerare oppure valutazioni premature?