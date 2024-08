Inter: Zielinski risponde a De Laurentiis, frecciata sul perché ha lasciato il Napoli

Il 30enne polacco spiega la scelta di lasciare l'azzurro per sposare il nerazzurro. Dalla tentazione araba alla voglia di vincere ancora in Italia

Quando finisce un amore ognuno si porta dietro le sue verità. Talvolta vengono raccontate, in altri casi vengono custodite come segreti da non rivelare mai a nessuno. Anche il mondo del calcio ha le sue storie, i suoi tradimenti e i suoi veleni. Gli 8 anni di Piotr Zielinski al Napoli, ad esempio, meritavano un discorso d’addio con relativa spiegazione del divorzio. Al netto del contratto non rinnovato, per il nuovo giocatore dell’Inter è arrivato il tempo di dire la sua sul discusso cambio maglia.

Anche a Milano c’è il sole

Si può preferire la nebbia al sole? Aurelio De Laurentiis aveva motivato l’addio di Piotr Zielinski con la necessità climatica del ragazzo di riavvicinarsi a temperature e atmosfere a lui più care. Il 30enne polacco non si è però sentito offeso dalle affermazioni del suo ormai ex presidente: “La nebbia in Polonia c’è davvero, non mi offendo. Era solo una battuta, niente di più. A Napoli ho passato anni indimenticabili: ho pure comprato casa poco prima di lasciare la città, quindi ci tornerò. Adesso è il momento di vivere e scoprire Milano: anche qui ho trovato un bel sole!“.

Inter più abituata alla vittoria

Anche perché – racconta Zielinski – di sole al Napoli lo scorso anno ce n’era poco: “La scorsa stagione negativa, semplicemente, non me la spiego. Non credo sia dipeso solo da noi giocatori, ma non riesco a capire il vero motivo per cui sia andato tutto così male. Diciamo che qua all’Inter c’è più abitudine alla vittoria, non c’è il rischio di farsi prendere troppo dall’entusiasmo e questo può aiutare nel ripetere grandi risultati. Attorno a me vedo solo una grandissima voglia di confermarsi“.

Dall’Arabia alla voglia di nerazzurro

Il destino di Zielinski poteva essere altrove. Lo scorso anno il centrocampista fu vicino a trasferirsi in Arabia: “Quando mi cercavano ci ho pensato un giorno o due, ma poi ho deciso con la mia famiglia di restare a Napoli: c’erano molti soldi in ballo, ma mi interessa più la vita. Ora non vedo l’ora di giocare a San Siro che è mitico: lì ho segnato in maglia azzurra, adesso voglio farlo in maglia nera e azzurra“. Una scelta per ora azzeccata, anche in virtù del feeling con Inzaghi: “Non avevo mai fatto una preparazione così dura, ma è solo un bene: sono sicuro che vedrò gli effetti più avanti“.