29-08-2022 18:48

La sconfitta contro la Lazio non è piaciuta ai tifosi e anche a Simone Inzaghi, che ha strigliato i suoi ragazzi dopo il 3-1 all’Olimpico. L’Inter adesso è chiamata a una reazione, a partire dal prossimo match di campionato contro la Cremonese. Per il tecnico nerazzurro però non arrivano buone notizie dall’infermeria.

Inter, il comunicato su Lukaku

Le speranze di vedere Romelu Lukaku nel derby della Madonnina si sono ufficialmente azzerate. Questo il comunicato del club nerazzurro sul belga: “Romelu Lukaku si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo il risentimento muscolare riscontrato nell’allenamento di ieri mattina. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

Inter, le partite che salterà Lukaku: addio Milan e Bayern

Questo infortunio costringe l’attaccante nerazzurro a saltare sia il derby contro il Milan in programma sabato tre settembre sia l’esordio stagionale in Champions League contro il Bayern Monaco previsto per il 7 settembre. L’obiettivo è quello di rivederlo in campo il 13 settembre nella trasferta ceca contro il Viktoria Plzen nella seconda giornata del torneo continentale, ma non sarà semplice. Due partite importantissime, non ci sarebbe bisogno di sottolinearlo. Inzaghi però dovrà fare a meno di Lukaku e adesso dovrà decidere come sostituire l’ex Chelsea.

Simone Inzaghi nel frattempo sta già studiando come sostituire Lukaku. L’idea principale è quella di affiancare Dzeko a Lautaro, la coppia che lo scorso anno è stata titolare. Il tecnico nerazzurro potrebbe però studiare anche altre alternative. Le soluzioni in panchina non mancano sicuramente, però la LuLa resta decisamente l’arma offensiva più potente che ha a disposizione l’ex allenatore della Lazio e adesso l’Inter dovrà rinunciare al duo da oltre 100 gol in un momento già delicato della stagione.