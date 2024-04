Inter-Cagliari, moviola: quanti errori ma è il Var Di Bello a sbagliare di più

La prova dell’arbitro Fourneau a San Siro analizzata ai raggi X da Luca Marelli e da Bergonzi, il fischietto romano ha ammonito solo due giocatori

Si sta riprendendo i riflettori anche Fourneau, usato quasi sempre in B: reduce da una discreta prova in Cagliari-Salernitana è stato la scelta di Rocchi a San Siro per Inter-Cagliari. Il fischietto romano aveva al suo attivo in Serie A 39 direzioni, 196 ammonizioni, 3 cartellini rossi per doppio giallo, 4 espulsioni dirette e 14 calci di rigore concessi, vediamo come se l’è cavata ieri a San Siro.

Clicca qui per vedere gli highlights di Inter-Cagliari

I precedenti di Fourneau con Inter e Cagliari

Erano due gli incroci in gare ufficiali – tutti disputati in sfide casalinghe – tra Fourneau e l’Inter, con un bilancio di 1 vittoria (3-1 contro la Cremonese nella Serie A 2022-2023) e 1 sconfitta (0-2 contro il Sassuolo nella Serie A 2021-2022). Tre i match diretti dal fischietto romano con il Cagliari protagonista. In questo caso lo score – tra Serie A e Serie B – era di 1 vittoria (Cagliari-Salernitana 4-2 nella Serie A 2023-2024), 1 pareggio (Spezia-Cagliari 2-2 nella Serie A 2021-2022) e 1 sconfitta (Cagliari-Bari 0-1 nella Serie B 2022-2023).

L’arbitro ha ammonito solo due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Palermo e Garzelli con Camplone IV uomo, Di Bello al Var e Valeri all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori, nessuno della squadra di Inzaghi: Prati (C), Mina (C). Recupero: 1′ – 5′.

Inter-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 12′ nell’azione del vantaggio dell’Inter sono regolari le posizioni di Sanchez prima, che rieve palla in profondità sulla destra, e Thuram poi, lesto a centro area con il suo tap in. Al 24′ Bastoni cade in area a contatto con Di Pardo, ma l’avversario colpisce prima il pallone, giusto non dare rigore. Al 28′ di testa Barella scavalca Scuffet ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 70′ angolo per l’Inter su cui il Cagliari si arrabbia molto perchè nel contrasto tra Frattesi e Sumelana l’ultimo tocco è del nerazzurro. Sugli sviluppi del calcio d’angolo arriverà poi l’azione del rigore. Errore dell’assistente.

Subito dopo infatti, colpo di testa di Frattesi, Mina ha le braccia larghe e con la sinistra tocca il pallone: per l’arbitro è rigore, il Var tace. All’83’ proteste per il gol del 2-2 segnato da Viola ma viziato da un assist di braccio di Lapadula: né l’arbitro né il Var decidono di intervenire, valutando probabilmente congrua la posizione del braccio del bomber.

Per Marelli gol di Viola da annullare

A Dazn è Luca Marelli a fare chiarezza. Si parte dal rigore per i nerazzurri: “C’è poco da eccepire, Mina si frappone col braccio molto largo sul colpo di testa di Frattesi. Il tocco di mano aumenta il volume corporeo ed è fuori dalla figura del corpo, giusto anche non ammonire da quest’anno per il fallo. Sul gol del 2-2 del Cagliari il movimento di Lapadula è volontario, allarga il braccio verso il pallone quando sta scendendo, ma non c’è il concetto di immediatezza visto che segna Viola e non Lapadula. Episodio da on field review ma il gol andava comunque revocato”

Per Bergonzi l’errore è del Var Di Bello

Alla Domenica Sportiva arriva il parere di Bergonzi. L’ex arbitro non ha dubbi sul rigore per l’Inter mentre sul 2-2 del Cagliari dice: “C’è un’inquadratura in cui si vede che il braccio di Lapadula si sposta verso il pallone, io al posto del Var avrei richiamato l’arbitro all’on field review, è stato un errore di Di Bello. E s fossi stato l’arbitro dopo aver rivisto le immagini avrei annullato la rete del 2-2 di Inter-Cagliari“.