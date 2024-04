Pagelle Inter-Cagliari 2-2: Thuram si sblocca, Calhanoglu rigorista infallibile, Acerbi in tilt

Top e flop della partita Inter-Cagliari, valevole per la 32° giornata di serie A 2023/2024: Shomurodov e Viola rovinano i piani scudetto dei nerazzurri. Male la difesa di Inzaghi.

Il Milan non vince. E l’Inter non riesce ad approfittarne. A San Siro contro il Cagliari finisce 2-2, con i nerazzurri ripresi due volte dalla mai doma squadra allenata da Claudio Ranieri. Lo scudetto nel derby è possibile, purché si vinca. Questione di tempo, certo. Ma fosse arrivata la vittoria stasera, contro i cugini rossoneri sarebbe bastato il pareggio. La buona notizia per Inzaghi è il ritorno al gol di Thuram, male la difesa. Di seguito le pagelle dell’Inter, top e flop del Cagliari e il tabellino del match.

Inter-Cagliari, la chiave della partita

Senza gli squalificati Pavard e Lautaro, Inzaghi concede una chance a Bisseck in difesa e Sanchez in attacco. Nel 3-4-2-1 del Cagliari dell’ex Ranieri ci sono Jankto e Luvumbo a supporto di Shomurodov. La prima occasione è degli ospiti: il tiro piazzato di Luvumbo fa la barba al palo. Ma è l’Inter a passare subito dopo: spunto di un Sanchez versione Lautaro che pesca in mezzo Thuram per cui è un gioco da ragazzi insaccare. Shomurodov spreca, Barella – cagliaritano doc – segna ma è in fuorigioco. Ranieri, intanto, è insoddisfatto del centrocampo: la gara di Jankto dura appena 28′, al suo posto Prati.

Rivivi tutte le emozioni di Inter-Cagliari

La ripresa si apre con un missile di Dimarco su cui si fa trovare pronto Scuffet. Al 64′ pareggio a sorpresa dei sardi: sponda di Luvumbo e gol di Shomurodov. Sette minuti dopo rigore per i nerazzurri per tocco di braccio di Mina su tentativo di Frattesi. Dagli undici metri lo specialista Calhanoglu non sbaglia. Partita finita? No, perché all’82’ il Cagliari trova la rete del 2-2 con Viola, da poco entrato in campo e abile a sfruttare una dormita colossale della difesa di Inzaghi. I padroni di casa protestano per un fallo di mano di Lapadula non ritenuto tale da Fourneau. Finisce così: per Ranieri un punto prezioso in chiave salvezza, per i nerazzurri lo scudetto può arrivare nel derby in caso di vittoria.

Inter, che cosa ha funzionato

Le note più liete sono rappresentate da Sanchez e Thuram. Il cileno non ha fatto rimpiangere Lautaro, mentre Tikus ha capito che, senza il capitano, era arrivato il momento di tornare a segnare.

Inter, che cosa non funzionato

Sarà perché ormai l’obiettivo è davvero ad un passo e dunque le motivazioni sono leggermente calate (più per demeriti altrui che propri) o più banalmente perché iniziano a pesare i tanti impegni stagionali, fatto sta che l’Inter non ha più quella brillantezza di qualche settimana fa. E la difesa stasera ha fatto acqua.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6: Sui gol non ha responsabilità.

Sui gol non ha responsabilità. Bisseck 5,5: Tutt’altro che perfetto in occasione del pareggio bis dei sardi.

Tutt’altro che perfetto in occasione del pareggio bis dei sardi. Acerbi 5: Macchia la sua prova andando in confusione nell’azione del pareggio del Cagliari. Lapadura gli sfugge nel 2-2 di Viola.

Macchia la sua prova andando in confusione nell’azione del pareggio del Cagliari. Lapadura gli sfugge nel 2-2 di Viola. Bastoni 5,5: Sempre pronto ad accompagnare l’azione sulla destra. Ma ha responsabilità sul gol di Shomurodov.

Sempre pronto ad accompagnare l’azione sulla destra. Ma ha responsabilità sul gol di Shomurodov. Darmian 6,5: Avvia l’azione del 1-0 innescando Sanchez con una verticalizzazione perfetta. Dumfries (sv dal 75′).

Avvia l’azione del 1-0 innescando Sanchez con una verticalizzazione perfetta. (sv dal 75′). Barella 6,5: Lui, cagliaritano doc, segna un gol di testa da urlo alla squadra in cui è cresciuto e si è affermato prima di approdate nella Milano nerazzurro. Gesto tecnico fantastico, ma in fuorigioco.

Lui, cagliaritano doc, segna un gol di testa da urlo alla squadra in cui è cresciuto e si è affermato prima di approdate nella Milano nerazzurro. Gesto tecnico fantastico, ma in fuorigioco. Calhanoglu 6,5: Infallibile dagli undici metri. E sono 11 in campionato: che numeri per il turco.

Infallibile dagli undici metri. E sono 11 in campionato: che numeri per il turco. Mkhitaryan 6: L’armeno si regala una serata ‘normale’. Ed è una notizia. Frattesi (6,5 dal 64′: Sempre decisivo: questa volta si procura il rigore).

L’armeno si regala una serata ‘normale’. Ed è una notizia. (6,5 dal 64′: Sempre decisivo: questa volta si procura il rigore). Dimarco 6: Ci prova con un tiro dalla distanza violentissimo, ma Scuffet risponde presente deviando in corner. Carlos Augusto (sv dal 75′).

Ci prova con un tiro dalla distanza violentissimo, ma Scuffet risponde presente deviando in corner. (sv dal 75′). Thuram 7: Ha aspettato che Lautaro saltasse una partita per ritrovare quel gol – l’undicesimo in campionato – che mancava dal 16 febbraio.

Ha aspettato che Lautaro saltasse una partita per ritrovare quel gol – l’undicesimo in campionato – che mancava dal 16 febbraio. Sanchez 6,5: Il Toro non c’è? Don’t worry: ci pensa il Niño Maravilla più maravilloso che mai. Lo spunto del cileno con tanto di assist al bacio finale per Thuram è semplicemente super. Arnautovic (5,5 dal 75′).

Top e flop del Cagliari

Shomurodov 7: Spreca un’ottima occasione sparando debolemente tra le braccia di Sommer. Si riscatta nella ripresa trafiggendo Sommer.

Spreca un’ottima occasione sparando debolemente tra le braccia di Sommer. Si riscatta nella ripresa trafiggendo Sommer. Viola 7: Il Frattesi del Cagliari: ancora una volta entra e segna. E nel recupero sfiora il clamoroso gol del 2-3.

Il Frattesi del Cagliari: ancora una volta entra e segna. E nel recupero sfiora il clamoroso gol del 2-3. Lapadula 6,5: Decisivo per il pareggio di Viola.

Decisivo per il pareggio di Viola. Luvumbo 6,5: Nel primo tempo il 22enne angolano è il più pericoloso dei suoi. Mette i brividi a Sommer sullo 0-0 con una conclusione che esce di pochi centimetri. Suo l’assist per l’1-1 di Shomurodov.

Nel primo tempo il 22enne angolano è il più pericoloso dei suoi. Mette i brividi a Sommer sullo 0-0 con una conclusione che esce di pochi centimetri. Suo l’assist per l’1-1 di Shomurodov. Scuffet 6,5: L’ex enfant prodige dell’Udinese attentissimo sulle conclusioni velenose di Dimarco e Calhanoglu.

L’ex enfant prodige dell’Udinese attentissimo sulle conclusioni velenose di Dimarco e Calhanoglu. Obert 6,5: L’1-1 nasce da una sua ottima giocata.

L’1-1 nasce da una sua ottima giocata. Prati 6: Gettato nella mischia dopo neppure mezz’ora di gioco per dare equilibrio e geometrie alla mediana rossoblù: la sua prestazione soddisfa Ranieri.

Gettato nella mischia dopo neppure mezz’ora di gioco per dare equilibrio e geometrie alla mediana rossoblù: la sua prestazione soddisfa Ranieri. Jankto 5: Ranieri lo boccia prima della mezz’ora: cambio flash (poco gradito) per il ceco.

Ranieri lo boccia prima della mezz’ora: cambio flash (poco gradito) per il ceco. Mina 4,5: Sarà pure un giocatore esperto, ma sbaglia completamente la lettura del movimento di Sanchez in occasione dell’1-0. E causa anche il rigore del momentaneo 2-1.

Il tabellino di Inter-Cagliari

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (86′ Buchanan); Darmian (75′ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (64′ Frattesi), Dimarco (75′ Carlos Augusto); Thuram, Sanchez (75′ Arnautovic). A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Cuadrado, Klaassen, Asllani. Allenatore: Simone Inzaghi

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos (88′ Wieteska), Mina, Obert; Di Pardo (78′ Zappa), Makoumbou, Sulemana, Augello; Jankto, Luvumbo (78′ Viola); Shomurodov (78ì’ Lapadula). A disposizione: Radunovic, Aresti, Dossena, Mutandwa, Azzi, Gaetano. Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: Francesco Fourneau

Ammoniti: Prati, Mina

Marcatori: 12′ Thuram, 64′ Shomurodov, 74′ Calhanoglu su rigore, 82′ Viola