Contro l’Udinese, tra le squadre più in forma in questo momento in serie A, l’Inter dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu, fermato da un problema muscolare che lo terrà lontano dal campo per circa un mese.

Inter, il ballottaggio per sostituire Calhanoglu

La distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra del centrocampista turco rappresenta un problema serio per Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno del suo uomo più creativo in mezzo al campo.

Secondo i principali quotidiani sportivi, l’allenatore nerazzurro sta pensando di sostituire Calhanoglu con uno tra Gagliardini e Mkhitaryan: col primo l’Inter avrebbe più forza e fisicità contro un avversario atleticamente tra i più preparati del campionato; con l’armeno, invece, Inzaghi assicurerebbe maggiore rapidità e imprevedibilità al gioco offensivo dei nerazzurri.

Inter, Asllani poco utilizzato da Inzaghi

I tifosi dell’Inter, però, si augurano che l’allenatore valuti anche una terza opzione: Kristjan Asllani. Dopo un ottimo precampionato, il 20enne talento albanese prelevato in estate dall’Empoli ha finora giocato poco, collezionando 24 minuti complessivi in campionato – sommando il tempo trascorso in campo nelle vittorie contro Spezia e Cremonese – e 6’ in Champions League, nella gara di martedì scorso contro il Viktoria Plzen.

Per gli interisti la partita con l’Udinese rappresenta il momento giusto per lanciare Asllani tra i titolari: giocando al posto di Calhanoglu, infatti, l’albanese avrebbe minori compiti di copertura e potrebbe dedicarsi maggiormente a cucire il gioco tra centrocampo e attacco.

I tifosi dell’Inter votano Asllani

“Bisogna mettere il giovane Asllani, sarebbe la sua ora… È forte, deve iniziare a giocare”, sottolinea su Facebook Filippo. Più dura Diana: “Ma come si fa? Trovate un nuovo allenatore. Neanche ora gioca Asllani. Siamo dei pazzi”. “Se Inzaghi mette Gagliardini invece di Asllani bisogna cacciarlo solo per quello”, aggiunge Roberto.

“Non so quale saranno le scelte, ma una chance da titolare ad Asllani la darei. Gagliardini contro l’Udinese non vedrebbe la palla”, il parere di Fantino. Imperativo Federico: “Ma metti Asllani! Prima o dopo dobbiamo provarlo ‘sto benedetto ragazzo!”.

“Certo eh, tra Gagliardini e Asllani la scelta è difficile… Inzaghi non deve neanche pensarci: subito dentro il ragazzo!”, la chiosa di Mario.