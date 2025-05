Inter, Cassano: ma quale bel calcio? Poteva prenderne 5. E offende anche la squadra del Triplete

Fantantonio non cambia idea su Inzaghi dopo il 3-3 di Barcellona e boccia la qualità del gioco nerazzurro in Europa, frecciata anche a Mourinho

Non è bastata una prova coraggiosa dell’Inter al Montjuic in Champions per far cambiare idea ad Antonio Cassano. Il barese in tv si è divertito, ha parlato di gara magnifica, meravigliosa ma dà i meriti solo agli azulgrana riservando come al solito frecciate a Inzaghi e critiche ai nerazzurri.

Cassano entusiasta del Barcellona

Gli applausi sono tutti per gli spagnoli con FantAntonio che a Viva el Futbol esalta il gioco di Flick: “Quando dico che il Barça è unico e non si è mai visto – e mai si rivedrà – è perché, pur non avendo fenomeni assoluti, riesce a non farti mai vedere il pallone. Sono straordinari nel palleggio, nel controllo del gioco. L’Inter è ripartita tre volte in tutta la partita. Io il calcio meraviglioso dell’Inter di Inzaghi l’ho visto in Italia, in Europa quasi mai, questo voglio dirlo: si è vista la differenza di filosofia, di qualità di idee. In Inzaghi perché continuo a dire che non ho visto nulla? Perché in Europa gioca così, in Italia poi fa tre gol a Empoli e Verona…”.

Le critiche all’Inter

E arrivano, inevitabili, le accuse all’Inter: “Una squadra forte come l’Inter non può permettersi di fare una partita così. È stata una gara seria, sì, ma extra-extra difensiva. In Italia è la squadra più forte, ma non può presentarsi in Europa giocando in quel modo. Nella qualità mi ha deluso. Il centrocampo dell’Inter è forte, ma è stato surclassato dal Barcellona per idee, qualità, ritmo. Alcuni elogi vanno ridimensionati. Bastoni e Barella sono ottimi giocatori, ma ieri si sono visti i loro limiti. Il Barça li ha messi a nudo”.

Cassano è scatenato: “L’Inter non ha uno stile, ha compattezza, è solida, vince l’80% delle gare perché gli altri sono più scarsi. Ma ci vuole coraggio poi in gare così. Una squadra forte come l’Inter non può fare una gara così, ha fatto una partita seria, ma extra extra difensiva. In Italia è la più forte in assoluto, non può giocare così, non mi è piaciuta tanto nella qualità. Se non va sopra subito l’Inter, ne poteva prendere una manita di gol”.

La stoccata a Mourinho

Infine una frecciata anche a Mourinho: “L’Inter ha vinto il Triplete ma giocava un calcio di me… con Mourinho. Questo va detto e va ricordato, si ricorderà il Triplete, ma non per come giocava la squadra con il suo allenatore. Io amo il bello e voglio il bello, poi Ventola è più per il risultato, ma io voglio il bello”.