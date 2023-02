Pesante sconfitta per l’Inter che si arrende anche sul campo del Bologna e vede allontanarsi ancora di più il Napoli: sui social esplode la frustrazione dei tifosi nerazzurri

26-02-2023 14:43

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Una sconfitta che fa malissimo. Dopo un periodo positivo, l’Inter ricade nelle sue vecchie abitudini, diventate una sorta di costante soprattutto in trasferta, e si arrende sul campo del Bologna. La squadra di Simone Inzaghi vede allontanarsi il Napoli in testa alla classifica (ora a +18) e soprattutto si complica anche la vita in chiave corsa Champions League.

Bologna-Inter: Simone Inzaghi ancora al centro delle polemiche

Il passo falso dell’Inter sul campo del Bologna scatena le polemiche tra i tifosi nerazzurri. Ancora una volta è la mancanza di continuità a “punire” la squadra di Simone Inzaghi che non esce indenne dalla trasferta contro i felsinei: “La stessa partita ripetuta in loop – scrive Nunzio – Una costante che sta diventando pesante e oggettivamente inaccettabile. Troppi sconfitte, troppi pochi punti: va bene che il Napoli sta facendo un campionato a parte ma non si può fare così male in serie A”.

L’unica soluzione per tanti tifosi è quella della separazione da Simone Inzaghi: “Voglio l’esonero di Inzaghi oggi, anzi immediatamente”, scrive Anto. Mentre Stefano scrive: “Squadra sopravvalutata, allenata da un sopravvalutato”. Mentre Geralt guarda già al futuro: “Questa stagione ormai andata ma se la prossima in panchina siederà ancora Simone Inzaghi, non so se mi andrà di guardarmi altre partite del genere”. E ancora: “Perché non lo ammettiamo: Inzaghi è un allenatore inadeguato. Dopo aver perso lo scudetto dello scorso anno, adesso bisogna avere l’onesta intellettuale di dirlo”.

Bologna-Inter: sui social la protesta contro le decisioni arbitrali

Nel primo tempo di Bologna-Inter c’è un’azione che fa discutere e che farà parlare ancora a lungo. Barrow segna con un bellissimo diagonale ma sulla traiettoria di tiro c’è anche Dominguez, in posizione di fuorigioco, che viene considerato attivo. Il direttore di gara Orsato controlla al monitor anche un eventuale tocco di mano di Darmian che però viene considerato non falloso. Sui social l’episodio diventa fonte di polemiche: “A Bologna sta succedendo di tutto. Gol regolare annullato, rigore clamoroso non concesso al Bologna. Che dite, i media ci faranno le prime pagine di domani o censureranno il tutto?”. Anche Fabio la pensa allo stesso modo: “Rigore non dato, gol annullato, palo. Poi dicono che il Napoli è la squadra fortunata”.

Inter, i tifosi criticano la prestazione di De Vrij

Primo tempo complicato per la squadra di Simone Inzaghi che soffre l’intraprendenza del Bologna. In particolare difficoltà De Vrij che infatti lascia il campo dopo i primi 45 di gioco e finisce nel mirino dei social: “L’involuzione di De Vrij è inquietate. Sostituito quasi per disperazione dopo un primo tempo in balia di Barrow e Orsolini. Per le prestazioni fornite, non meriterebbe il rinnovo”. La pensa allo stesso modo anche Interiamo: “Rinnovare De Vrij sarebbe una follia”.