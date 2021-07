Inter col rebus terzino, i tifosi hanno trovato la soluzione

Quello del terzino è un rebus per l’Inter. Chi prenderà il posto di Achraf Hakimi, ceduto per necessità di bilancio, garantendo corsa e continuità di rendimento alla formazione guidata da Simone Inzaghi? Diverse le soluzioni possibili. Per i tifosi, però, ne esiste soltanto una. Cè un solo calciatore che farebbe fare salti di gioia ai sostenitori nerazzurri, ancora scossi dal doloroso addio della freccia venuta dal Marocco.

Inter, tutte le soluzioni per l’esterno

Dalla Spagna danno per vicinissimo all’Inter Hector Bellerin, cursore dell’Arsenal e della nazionale iberica. Dall’Inghilterra rilanciano con nuovi rumors su Zappacosta. Ci sono poi sempre le soluzioni Florenzi, Lazzari o Sergi Roberto. Ma l’unico nome che accende le fantasie dei fan è quello di Denzel Dumfries, 25enne punto di forza del Psv Eindhoven e della nazionale olandese, rullo compressore nella fase a gironi e poi eliminata dopo il primo incontro a eliminazione diretta di Euro 2020, quello contro la Repubblica Ceca. Molte testate specializzate hanno ripreso le parole del tecnico del Psv, Roger Schmidt, che ieri in conferenza stampa ha parlato di cessione molto probabile per Dumfries. Come riporta Alfredo Pedullà, però, non è detto che il calciatore prenda la strada di Milano: “Dumfries piace molto all’Inter, ma il Psv lo vende a titolo definitivo: in questo momento i nerazzurri non possono fare operazioni se non in prestito con diritto di riscatto”. E un altro super esperto di mercato, Nicolò Schira, aggiunge: “Non solo l’Inter, c’è sempre l’Everton sulle sue tracce. Offerte ufficiali al Psv, comunque, non sono ancora arrivate”.

Inter, i tifosi votano Dumfries

I tifosi, comunque, non hanno dubbi: è Dumfries la prima scelta. “L’unico tra tutti i nomi prospettati per cui varrebbe la pena fare un sacrificio”, scrive un utente su Twitter. “L’ho visto agli Europei: è fortissimo”, aggiunge un altro. “A leggere gli esperti non avremmo un euro: se è così mi chiedo chi possa mai arrivare da qui a fine agosto”, osserva sarcastico un altro tifoso. “Che dubbio c’è, avanti tutta su Dumfries. Ma chissà perché credo che alla fine ci ritroveremmo con Zappacosta“, profetizza un supporter. “Tra Dumfries e gli altri, fino ad arrivare a Zappacosta, c’è la stessa differenza che esiste tra un piano A e un piano Z”, un altro commento. Fuori dal coro qualche voce isolata: “Ma Florenzi non andrebbe bene?”. Con tanto di molteplici risposte: “No”.

SPORTEVAI | 04-07-2021 10:03