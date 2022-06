Inter, comincia una settimana cruciale per il mercato nerazzurro

12-06-2022 21:19

Nei giorni scorsi l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, rispondendo a una domanda sull’arrivo di Paulo Dybala, ha detto che la società sta lavorando per dare al tecnico Simone Inzaghi la nuova rosa entro fine giugno. Una scadenza che sembra piuttosto improbabile ma che tutto sommato lascia capire che quella che inizia domani sarà una settimana decisiva quantomeno per definire l’ossatura della squadra per la prossima stagione, sia in fatto di arrivi sia di partenze.

Mercato Inter: le cessioni sono una priorità

La prima cosa da fare sarà cedere un big per rimanere con 60 milioni all’attivo e un taglio del monte ingaggi del 15%, soprattutto nel caso ci fosse il maxi tridente con Dybala, Lautaro Martinez e il ritornante Romelu Lukaku. Per esempio per Milan Skriniar, colonna della difesa, il PSG ha offerto 40 milioni di euro (almeno secondo la Gazzetta dello Sport, perché Tuttosport dice 50), cifra ritenuta insufficiente dall’Inter, che però a 60 potrebbe anche lasciar partire lo slovacco.

Poi, secondo la rosea, si dovrà trovare un’intesa sulle buonuscite di Arturo Vidal e Alexis Sanchez, gestire anche come contropartita le cessioni di chi rientra dal prestito come Andrea Pinamonti, infine valutare le eventuali eccedenze, che potrebbero essere Roberto Gagliardini, Stefano Sensi e uno tra Joaquin Correa e Sanchez.

Mercato Inter: si stringono i tempi per Dybala

Ma naturalmente ai tifosi interessano i nuovi rinforzi della rosa, come Henrikh Mkhitaryan, arrivato a parametro zero, e Dybala, per il quale tra domani e martedì è previsto un secondo incontro con l’agente del calciatore Jorge Antun, per trovare l’intesa su un triennale, con opzione per un altro anno, a 6 milioni di euro più uno di bonus. Per quanto riguarda Lukaku, la vicenda sembra più lunga, ma a fine mese scadono i benefici del Decreto Crescita, quindi i nerazzurri devono fare in fretta per accordarsi col Chelsea sul prestito oneroso.

Mercato Inter: possono arrivare anche Asllani e Bellanova

Ma ci sono anche le operazioni meno pubblicizzate che tengono banco in casa Inter. Per Kristjan Asllani c’è l’accordo sulla valutazione, intorno ai 10 milioni, ma non sulla formula, probabilmente prestito con obbligo di riscatto, e sulla contropartita in prestito, Sebastiano Esposito o Martin Satriano. Per Raoul Bellanova invece 8 milioni più il prestito di uno o due Primavera, Cesare Casadei e Franco Carboni.

