Inter-Como, moviola: arbitro in confusione, quanti errori. La maledizione di Lautaro

La prova dell'arbitro Giua a San Siro nel posticipo di serie A

Classe 1988 della sezione di Olbia, Giua – la scelta per Inter-Como – ha esordito fra i professionisti (in Serie C) nel 2013, debuttando in Serie A il 24 febbraio 2018 per Bologna-Genoa. Vanta 54 presenze totali in massima serie ma in questa stagione al debutto non aveva brillato in Verona-Juventus ed ancor peggio aveva fatto per Verona-Roma: da allora, era settembre, non ha più arbitrato in A (è stato però designato in coppa Italia per Fiorentina-Empoli) prima di essere riproposto in Juve-Venezia ma vediamo come se l’è cavata ieri al Meazza.

I precedenti di Giua con Inter e Como

Quattro precedenti col Como che col fischietto sardo ne aveva vinta una, pareggiate due e persa una. Tre incroci con l’Inter e 3 vittorie nerazzurrre.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Capaldo con Rutella IV uomo, Maggioni al Var e Sozza all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Bisseck, Da Cunha, Mazzitelli, Thuram

Inter-Como, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 2′ Calhanoglu e Lautaro colpiti fallosamente nel giro di un paio di secondi. L’arbitro fischia il fallo sul Toro, ma andava decretata la punizione. Al 6′ Giua torna inspiegabilmente indietro su un fallo di Strefezza su Carlos Augusto. Inizialmente fa correre, poi a fine azione fischia il fallo. Al 24′ fallo netto di Bisseck su Belotti (entrata in ritardo): giallo giusto per il difensore dell’Inter, ma Giua sbaglia a non concedere il vantaggio.

Al 25′ graziato Dumfries che rischia il giallo per un intervento duro su Fadera, subito dopo stessa sorte per Fadera, non ammonito dopo un fallo su Bisseck. Al 44′ Giua non fischia una punizione dal limite per l’Inter per un tocco evidente di mano di Nico Paz.

Al 64′ ammonito Da Cunha che spinge Mkhitaryan diretto in campo aperto. Al 68′ l’Inter segna con il tiro di Dimarco che colpisce Lautaro inavvertitamente. Check del Var e gol annullato; il Toro tocca col braccio ed è in posizione dubbia. Davvero una stagione stregata per l’argentino con la maglia dell’Inter. Al 69′ doppio abbaglio dell’arbitro che non fischia fallo di Koné su Mkhytarian, concedendo anzi un calcio d’angolo che non c’era.

Al 76′ contatto evidente tra Dossena e Lautaro. L’arbitro non fischia il fallo, tra l’incredulità dei giocatori interisti. All’84’ step on foot di Zielinski su Da Cunha, Giua fischia fallo per il Como ma non estrae il cartellino giallo: manca il cartellino per il centrocampista dell’Inter. All’86’ Lautaro interviene in netto ritardo con scivolata scomposta su Goldaniga. L’arbitro fa correre per il vantaggio, senza ammonire l’argentino. All’87’ giallo giusto per Mazzitelli dopo evidente trattenuta su Carlos Augusto. Al 92′ giallo a Thuram per eccesso di esultanza. Dopo 5′ di recupero Inter-Como finisce 2-0.