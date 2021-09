Inter: con la Samp un'assenza e dubbi sudamericani per Inzaghi

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della terza giornata di Serie A, nella quale i campioni d’Italia affronteranno la Sampdoria domani all’ora di pranzo allo Stadio Luigi Ferraris.

“Sicuramente sappiamo che incontriamo una squadra importante che ha qualità, con un allenatore che conosco (Roberto D’Aversa, ndr), che dà sempre una grande organizzazione alle proprie squadre – ha detto Inzaghi -. Ha fatto un colpo importante con Caputo e sappiamo che sarà una sfida difficile, cercheremo di fare una partita da vera Inter“.

“Domani per la formazione devo valutare, devo vedere oggi i quattro sudamericani, Vidal, Vecino, Lautaro e Correa non li ho ancora visti, sono arrivati nella notte – continua il tecnico piacentino -. E’ normale che parlerò con loro, oggi faremo una sgambata e poi deciderò. Questa volta non avrò tantissima abbondanza e dovrò capire chi ha recuperato meglio dalle nazionali. Abbiamo un problemino per Bastoni, è tornato affaticato, ma sentiva un fastidio. Non lo avremo sicuramente per la partita di domani”.

Poi lo sguardo si sposta sulla partita di mercoledì sera a San Siro che segnerà l’esordio stagionale dell’Inter in Champions League contro una rivale storica bestia nera dei nerazzurri: “Contro il Real Madrid sarà una sfida affascinante che vivrò con i miei ragazzi nel migliore dei modi”.

Quindi Inzaghino torna sull’assenza di Bastoni e sulle incognite sudamericane: “Siamo condizionati dal rientro dei nazionali, ma come è capitato a me è capitato anche ai miei colleghi: questi calendari sono stati previsti da tempo. Domani Bastoni avrebbe giocato perché era l’unico che ho avuto: speriamo di averlo presto. Devo parlare con i ragazzi, guardare ai viaggi e al minutaggio che hanno avuto: la mia testa, però, è solo alla partita di domani“.

Una parola sull’ultimo acquisto e sui rigoristi della squadra: ”Dumfries è un grandissimo giocatore che viene da un altro campionato: sta imparando la lingua. Diventerà un giocatore molto importante per l’Inter, poi vedremo: sicuramente ci sarà spazio per lui. I rigoristi? Calhanoglu e Lautaro calciano molto bene, ma abbiamo anche Dimarco, Sanchez e Correa”.

Infine, uno sguardo sull’eterno infortunato e sul giovanissimo uruguayano: “Sensi è tornato dalla Nazionale, il primo giorno che è tornato ha svolto un lavoro leggero, poi ha lavorato molto bene: ha superato questo fastidio che ha accusato in Nazionale e sta lavorando molto bene. Satriano è un giocatore che se serve può giocare dal primo minuto: lo abbiamo tenuto perché ha dimostrato di poter stare con noi. E’ un ragazzo con una forza incredibile: gli altri attaccanti hanno una storia diversa, ma il suo esordio con il Genoa non gliel’ho regalato. Se l’è meritato: deciderò quando e se utilizzarlo visto che ci sono molte partite”.

OMNISPORT | 11-09-2021 16:00