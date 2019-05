Inter, Conte chiede subito un colpo dalla Juventus

L'arrivo di Antonio Conte all'Inter apre a infinite possibilità di mercato. Molte indiscrezioni riguardano proprio l'ex club del neo tecnico nerazzurro, la Juventus: secondo le voci Conte è particolarmente interessato all'esterno bianconero Juan Cuadrado.

Il giocatore colombiano potrebbe lasciare i bianconeri in estate: il suo contratto scade nel 2020 e il suo futuro è ora in stand-by, in attesa del nuovo allenatore della Juventus. Per lui si aprono due strade: quella del rinnovo o la ricerca di un altro club per l'ultimo grande contratto della sua carriera.

La Juventus finora ha temporeggiato, e Cuadrado si sta guardando intorno: il nazionale colombiano potrebbe rappresentare il profilo ideale per Conte, alla ricerca di un esterno per il suo 3-5-2, in grado di offendere e allo stesso tempo di coprire la fase difensiva.

Cuadrado è un vecchio pallino del tecnico leccese, che lo ha cercato prima durante la sua esperienza triennale a Torino (il Cafetero arrivò solo sotto la gestione Allegri) e poi al Chelsea, e rappresenta un'alternativa low cost rispetto al gioiello della Fiorentina Federico Chiesa.

Nelle prossime settimane Marotta potrebbe allacciare i contatti con Paratici per accontentare il suo nuovo tecnico. Cuadrado ha finito la sua quarta stagione alla Juventus: il colombiano ha disputato in tutto 137 partite andando a segno 14 volte.

SPORTAL.IT | 31-05-2019 10:43