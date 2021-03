Inter, Conte: "La vittoria con la Juve ci ha dato consapevolezza"

Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa, oggi, 3 marzo il match contro il Parma che vedrà impegnati domani sera i nerazzurri. Il tenico ha spiegato e ha detto come il match contro la Juve sia stato un punto di svolta per la stagione

“Rispetto all’anno scorso in questa stagione abbiamo battuto la Juventus, cioè la squadra che ha vinto per 9 anni di seguito e che vorrebbe vincere per il decimo anno consecutivo. Una vittoria che ci ha dato maggiore autostima e consapevolezza nei nostri mezzi”.

E poi ha aggiunto: “La squadra è cresciuta, ma sappiamo che le pressioni aumenteranno a dismisura da qui alla fine del campionato, dovremo essere bravi a gestirle e a dimostrare di avere raggiunto la maturità portarci al successo. Dovremo dimostrare di aver fatto un passo avanti definitivo”.

Infine, sull’avversario di domani: “Ci aspettiamo una gara difficile, in questo anno e mezzo il Parma ci ha sempre creato difficoltà e abbiamo vinto solo una volta”.

OMNISPORT | 03-03-2021 15:01