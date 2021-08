Inter, Correa è arrivato a Milano: nelle prossime ore visite e firma

Nella giornata di oggi si è chiusa un’importante trattativa di mercato: Joaquin Correa può essere considerato un nuovo giocatore dell’Inter. Limati anche gli ultimi dettagli, dopo che nelle ultime ore si era parlato di una possibile decisioni dei nerazzurri di virare su Andrea Belotti del Torino.

L’attaccante argentino è appena arrivato a Milano: nelle prossime ore sosterrà le visite mediche, per poi diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter.

Correa arriva dalla Lazio in prestito con obbligo di riscatto, fissato a 31 milioni di euro. Una cifra dibattuta molto negli ultimi giorni, ma sulla quale alla fine le parti si sono trovate d’accordo.

Dopo Edin Dzeko, il tecnico interista Simone Inzaghi ha quini un nuovo tassello per il reparto offensivo (rimasto orfano di Romelu Lukaku, passato al Chelsea nei giorni scorsi). Un elemento fortemente voluto dal mister, per via della recente e comune militanza laziale.

OMNISPORT | 25-08-2021 18:57