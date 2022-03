Inter, Cruz: "Se Lautaro si sblocca non si ferma più"

03-03-2022 20:06

A La Gazzetta dello Sport, Julio Cruz ha analizzato il momento negativo di Lautaro all’Inter: “Non si può sempre dire che se non si segna è colpa degli attaccanti. Evidentemente la squadra non costruisce bene e c’è stanchezza: il calo riguarda tanti aspetti e può capitare. Non dimentichiamo che l’Inter gioca tante partite e Inzaghi non ha molti cambi di livello. E stiamo parlando di una squadra che è su tre competizioni e ancora in corsa per obiettivi importanti”.

“Parlo da attaccante, cosa che faccio sempre anche con mio figlio: per chi fa il nostro mestiere, i gol sono amore – ha continuato Lautaro -. Perché con un gol fai felici tutti. Ma i momenti ‘no’ arrivano: sta accadendo a Lautaro come è accaduto in passato a me. Chiaramente non è un periodo positivo, né per lui né per la squadra. Ma sono convinto del fatto che quando si sbloccherà, non si fermerà più. Anche in nazionale”.

