Inter, D'Ambrosio: "Possiamo arrivare in finale di Champions"

Il difensore nerazzurro ha parlato di quello che potrà fare il suo club nei due mesi decisivi della stagione.

29-03-2023 21:09

La sosta sta per terminare e si avvicina così il momento dei due mesi decisivi della stagione. Periodo dove l’Inter potrà ottenere risultati importanti, come andare avanti in Champions League. Nel corso della presentazione del 18° Torneo Amici dei Bambini, è intervenuto il difensore nerazzurro Danilo D’Ambrosio: “Il derby ai quarti? Porta via tante energie, ma una vale l’altra e sono tutte forti. Non ci è andata male. Non è che sono contento del Benfica, ma bisogna essere realisti: altre squadre hanno qualcosa in più”.

D’Ambrosio pensa che si possa andare fino in fondo: “Ci si può arrivare, il sogno è quello lì. Poi c’è differenza tra sogno e obiettivo. Bisogna faticare tanto”. Sugli alti e bassi dei nerazzurri ha detto: “Quando giochi a questi livelli sono tanti gli impegni. Chi gioca nell’Inter sa che anche un pari è una sconfitta. La soluzione è quella di dare sempre il massimo”. Infine, sul grande Napoli di Victor Osimhen: “Grande attaccante, ha fame, voglia, non si ferma mai. Per i difensori è scomodo”.