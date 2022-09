Inter, Darmian: "Concesso due gol che si potevano evitare"

03-09-2022 21:31

L’esterno dell’Inter Matteo Darmian ha parlato a Inter Tv dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Milan nel Derby della Madonnina. L’Inter ha perso due trasferte di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2020 (con Antonio Conte in panchina).

Queste le parole di Darmian dopo il derby: “Siamo andati un po’ in difficoltà e abbiamo concesso due gol evitabili, poi c’è stato lo spirito per provare a riprenderla, ma non ci siamo riusciti. Sicuramente dobbiamo riacquisire lo spirito di non prendere gol a tutti i costi. Sappiamo che anche i piccoli dettagli possono fare la differenza soprattutto nelle grandi partite”.