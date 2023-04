Inter, Darmian: “Pensiamo solo alla Lazio”

Il difensore ammette: “La finale di Coppa Italia era un obiettivo, così come lo è la Champions, ma non dimentichiamo il campionato”

28-04-2023 09:36

C’è il rischio che l’Inter, stretta com’è tra il pensiero della finale di Coppa Italia il 24 maggio a Roma contro la Fiorentina e le semifinali di Champions League contro il Milan, trascuri il campionato. Matteo Darmian mette idealmente alla frusta i compagni parlando in esclusiva a Sportmediaset: “Grande soddisfazione per la finale di Coppa Italia conquistata, era un obiettivo. Anche la semifinale di Champions League è importante ma dobbiamo pensare partita per partita a partire da quella contro la Lazio, serve una vittoria per preparare un gran finale”.

Il difensore ha anche parlato del rinnovo firmato a febbraio: “È stata una scelta facile, ho sentito la fiducia di tutti fin dal primo giorno”.