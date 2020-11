Inter, De Vrij: "La delusione è enorme"

Stefan De Vrij ha commentato sconsolato il ko in Champions League contro il Real Madrid: “La prima volta che si sono trovati davanti alla nostra porta è arrivato subito il rigore, subito 1-0 e siamo stati in difficoltà. Poi è stato difficile anche dopo, in dieci. Nella ripresa ci abbiamo provato, ma purtroppo non ci è bastato”.

L’Inter in 10 è riuscita a limitare il passivo: “In questo momento non ci voglio pensare, c’è tanta delusione per il risultato, per come si messo il girone. Mancano due partite, cercheremo di vincerle e di raddrizzare il girone. La speranza c’è ancora? Sì, ma dobbiamo cercare di vincere e poi sperare. Non dipende solo da noi, possiamo solo pensare alla nostra partita e cercare di vincere quella”.

OMNISPORT | 26-11-2020 07:57