Inter, De Vrij: "Non sono contento, gioco poco"

Il difensore olandese: "Delusione enorme per il risultato"

07-04-2023 19:57

Stefan De Vrij ha commentato amaro il pareggio dell’Inter a Salerno: “Se non le chiudi e rimani sull’1-0 può succedere di tutto. Poi entra un cross così ed è il periodo in cui ci troviamo: gira tutto male. E’ una delusione enorme”.

Il centrale olandese ha descritto senza mezzi termini la sua situazione: “Ci sono sempre con la testa, cerco sempre di dare il massimo. Non sono contento per la mia situazione ultimamente, dato che gioco di meno, ma sono scelte del mister. Se parliamo di squadra, oggi l’approccio è stato giusto: abbiamo segnato e abbiamo continuato a giocare cercando il gol, ma ripeto: se non chiudi le partite succede. Rinnovo? Questa settimana ci sarà un altro incontro e poi vedremo come andrà”.