Inter, Dimarco: "Emozione incredibile"

Federico Dimarco ha segnato su punizione per l’1-0 dell’Inter nella sfida contro la Sampdoria. Un gol stupendo, il primo di un italiano su punizione da quello di Mario Balotelli nel 2009. Queste le sue parole:

“È stata un’emozione incredibile segnare con questa maglia. È un momento che aspettavo da tanto. Peccato solo per il pareggio finale, ma oggi sono contentissimo. Ho fatto sei mesi qui, ma non sono riuscito a giocare tanto. Sono andato a Verona per mettermi in gioco inziando a giocare più come centrale che come quinto. A Verona ho lavorato sodo per guadagnarmi questa maglia. Mi sento bene. Ho avuto solo crampi, non è sicuramente niente di grave. Siamo concentrati sulla Champions League. Terzo di difesa o quinto di centrocampo? Sono due modi diversi di giocare. Forse davanti è più bello perchè si hanno piu occasioni per segnare, ma gioco dove decide il mister”.

OMNISPORT | 12-09-2021 15:49