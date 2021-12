Inter, Dimarco rinnova: contratto fino al 2026

23-12-2021 13:37

Buone notizie in casa neroazzurra. Dopo aver chiuso in testa il girone di andata, la dirigenza, oltre a pensare alle varie strategie di mercato, inizia a trattare in sede, i rinnovi di alcuni giocatori.

Uno di questi è Federico Dimarco che nella mattinata di oggi è stato nella sede del club nerazzurro per rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023, per altre tre stagioni. Il nuovo accordo legherà il terzino sinistro all’Inter fino al 2026 e Dimarco percepirà un ingaggio vicino ai 2 milioni di euro a stagione, destinato a salire grazie ad alcuni bonus.

Il difensore neroazzurro è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. “Per me – assicurava a inizio ottobre ai microfoni di Sky Sport – è indescrivibile l’emozione che provoca il fatto di giocare nella squadra per cui tifo”.

Dopo l’esperienza di Verona, Dimarco, la scorsa estate, è tornato tra i ranghi neroazzurri. Il terzino è stato scelto da Inzaghi per 9 volte nella formazione di partenza tra Serie A e Champions League, mettendo insieme anche 15 ingressi in campo da subentrante per un totale di 24 presenze su 25 partite ufficiali giocate dai nerazzurri (ha saltato solo Inter-Juventus 1-1 del 24 ottobre).

Per lui due gol in campionato contro Empoli e Sampdoria e due assist, entrambi nel 6-1 del 18 settembre al Bologna.

