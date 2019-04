Inter, divertente siparietto Spalletti-Gasperini in sala stampa

Ieri Inter e Atalanta hanno provato entrambe a vincere lo “spareggio” Champions del Meazza, ma il pari finale in fin dei conti può anche aver accontentato tutti, dato che entrambe le formazioni hanno guadagnato un punto sul Milan e conservato il vantaggio sulla Lazio (che però deve ancora recuperare il match con l’Udinese). Anche per questo motivo Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini si sono presentati piuttosto rilassati in sala stampa, dando poi vita ad un botta e risposta che ha scatenato l’ilarità dei giornalisti presenti.

IL SIPARIETTO. Una volta arrivato Spalletti ha chiesto al collega dell’Atalanta di sedersi accanto a lui. “Dai Gasp, che la si fa insieme”, ha detto il tecnico dell’Inter, invitando Gasperini ad accomodarsi. A chi gli chiedeva della prestazione di Mauro Icardi, Spalletti ha risposto indicando Gasperini: “Di Icardi parla lui”, ha detto l’allenatore interista, mentre il bergamasco mostrava gli occhi sbarrati. Superata la sorpresa, Gasperini ha immediatamente risposto con una battuta al collega – “Devo dire quello che mi hai detto?” – suscitando le risate dei giornalisti e la reazione divertita dello stesso Spalletti, che s’è poi alzato facendo finta di lasciare la sala stampa.

CASO CHIUSO? La scenetta è servita anche a sottolineare, da parte di Spalletti, la volontà di chiudere le polemiche su Icardi. Una volontà ribadita poi nelle dichiarazioni, quando l’allenatore s’è di fatto rifiutato di parlare del centravanti argentino, chiedendo ai giornalisti di commentare esclusivamente la prestazione collettiva dell’Inter.

Assist (involontario si spera) di #Spalletti, gol di #Gasperini (che non perde mai occasione per farsi i fatti suoi). Bah. pic.twitter.com/5mSoLLuu2K — Fabrizio Biasin (@FBiasin) April 7, 2019

SPORTEVAI | 08-04-2019 10:16