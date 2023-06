Inter, dopo Bastoni con i cori anti-Juve altra polemica alle nozze di Dimarco: la innesca la moglie di Barella

Nuova bufera sul web nata alla festa di matrimonio del terzino: la partner del centrocampista pubblica una foto di gruppo e attacca la dirigenza nel club nerazzurro

26-06-2023 13:35

Sono giorni di festeggiamenti e polemiche per i giocatori dell’Inter: il giorno dopo il matrimonio di Alessandro Bastoni anche Federico Dimarco è convolato a nozze in Puglia: dopo la bufera scatenata dai cori anti-Juve durante la festa per il difensore, un nuovo caso è scoppiato in seguito a un post pubblicato dalla moglie di Nicolò Barella.

Inter, i cori anti-Juventus al matrimonio di Bastoni

Sabato 24 giugno il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha sposato la sua Camilla a Borgo Egnazia, in Puglia, in un matrimonio divenuto celebre anche per i cori anti-Juventus che sono stati intonati dai giocatori nerazzurri. Alla festa si pensava fosse presente anche il bianconero Federico Chiesa e che anch’egli avesse cantato quei cori: il giocatore è stato costretto a smentire e spegnere la polemica attraverso una nota ufficiale del suo agente Fali Ramadani, che ha precisato come Chiesa sabato fosse in Sardegna e che probabilmente l’attaccante è stato scambiato con un semplice invitato al matrimonio di Bastoni.

Inter, nuova polemica alle nozze di Dimarco

Il giorno seguente, nella giornata di ieri, un altro giocatore dell’Inter è convolato a nozze, scegliendo anch’egli la Puglia: si tratta di Federico Dimarco, che ha sposato la sua Giulia Mazzocato in una masseria di Savelletri. Tra i presenti anche Nicolò Barella con la moglie Federica Schievenin, che ha acceso una nuova polemica: la signora Barella ha infatti postato una foto di gruppo dei giocatori dell’Inter con la didascalia “squadra che vince non si cambia”. Una chiara frecciata alla dirigenza dell’Inter, invitata a non smantellare il gruppo arrivato in finale di Champions League.

Inter, i tifosi applaudono la moglie di Barella

Il post della moglie di Barella ha scatenato i commenti dei tifosi dell’Inter. “Auguri a Dimarco e complimenti alla signora Barella, come dice lei squadra che vince non si tocca”, commenta Vittorio su Facebook. “È un gruppo ben cementato, senza gelosie tra loro e che si diverte insieme: smantellarlo sarebbe un errore”, aggiunge Matteo. “La moglie di Barella evidentemente non conosce Suning”, commenta con sarcasmo Simone.