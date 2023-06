Cori anti-Juve a matrimonio Bastoni: l'agente di Chiesa chiarisce tutto

Le voci di mercato e quelle sui presunti cori anti-Juve al matrimonio del compagno di nazionale Alessandro Bastoni: arriva la precisazione ufficiale del manager di Federico Chiesa.

25-06-2023 22:15

La festa per un sì, quello che ha unito in matrimonio Alessandro Bastoni e la compagna Camilla Bresciani, e la bufera per un possibile divorzio, quello tra Federico Chiesa e la Juventus. È successo di tutto sui social dopo la pubblicazione dei video delle nozze del difensore dell’Inter e della nazionale. Colpa di qualche coro “galeotto” indirizzato contro una rivale storica dei nerazzurri, la Juventus. E dell’incredibile somiglianza tra uno degli invitati alla cerimonia, celebrata a Borgo Egnazia, in Puglia, e l’attaccante bianconero.

La fake news spopola sui social: Chiesa canta cori anti-Juve

Non sono stati pochi quelli che, sui social, hanno giurato di aver riconosciuto Chiesa tra gli estemporanei “coristi” di un motivetto da stadio: “Chi non salta è bianconero”. Immediata l’associazione coi rumors di calciomercato, secondo cui lo stesso Chiesa, attraverso i suoi agenti, avrebbe “sparato” alla Juve una richiesta di otto milioni netti a stagione per rinnovare, pena il rischio di perderlo a zero a gennaio 2025. “Stonato” e “ingrato” le accuse più gettonate sul web a indirizzo di Chiesa. Una peggio dell’altra, insomma.

Matrimonio Bastoni in Puglia, Chiesa in Sardegna con la fidanzata

Peccato che, per quanto riguarda il coro, il “colpevole” non fosse Federico. Ma uno che gli assomigliava tanto. Come documentato su Instagram, Chiesa il giorno delle nozze del suo compagno di nazionale non era in Puglia ma in Sardegna, in Costa Smeralda per la precisione, assieme alla bella fidanzata Lucia Bramani. A Bastoni avrà inviato al massimo un messaggino d’auguri, altro che invitato alle nozze. Figurarsi, poi, a intonare un coro anti-Juve. Ma anche sulla richiesta di rinnovo ci sono delle precisazioni da fare.

Rinnovo e cori, la smentita ufficiale dell’agente di Chiesa

È arrivata, infatti, la smentita “ufficiale”. Dettagliata, circostanziata e perentoria, con in calce la firma dell’agente dell’ex viola, Fali Ramadani. Non è vero nulla, dalle indiscrezioni su Chiesa “core ‘ngrato” di mercato a quelle sulla partecipazione al matrimonio di Bastoni. Non ci credete? Ecco la nota ufficiale dell’agente: “In merito alle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni riguardo il futuro di Federico Chiesa, Fali Ramadani, agente del giocatore, smentisce le voci circa una richiesta di otto milioni di euro avanzata dal giocatore per sottoscrivere il rinnovo del contratto con la Juventus FC. Chiarisce inoltre che il calciatore non era presente al matrimonio del compagno di Nazionale Alessandro Bastoni“.