Nations League: Bastoni ha la febbre, convocato Buongiorno

Il difensore dell'Inter non è partito con l'Italia per l'Olanda, dove domani si disputerà la semifinale contro la Spagna

14-06-2023 14:50

Roberto Mancini perde un pezzo, Alessandro Bastoni, in vista della semifinale di Nations League, prevista domani sera in Olanda contro la Spagna. Il difensore dell’Inter soffre di uno stato febbrile non ha preso parte oggi all’allenamento di rifinitura. Al suo posto subentra il difensore del Torino Alessandro Buongiorno, 24 anni, che raggiungerà i compagni in Olanda questa sera.

Subito dopo l’arrivo, il commissario tecnico e il capitano Leonardo Bonucci terranno la classica conferenza stampa della vigilia. Oggi, prima di cominciare l’ultima seduta in Italia, Mancini ha tenuto un discorso a tutta la squadra.