Inter, dopo Nainggolan altro esubero in partenza

Negli ultimi giorni prima dell’apertura ufficiale del mercato di gennaio l’Inter lavora alacremente per abbassare il monte ingaggi e fare spazio a qualche potenziale rinforzo da offrire ad Antonio Conte. Dopo la conclusione della trattativa che porterà Radja Nainggolan al Cagliari, i dirigenti nerazzurri ora puntano a cedere un altro giocatore considerato ormai un esubero: Christian Eriksen.

Le due soluzioni del caso Eriksen

Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fatto su Twitter il punto sulla situazione del danese. “Il West Ham ha aperto la trattativa con l’Inter per Eriksen in prestito – ha scritto Schira – Il giocatore danese sta aspettando una chiamata dal Psg, dove è arrivato il suo mentore Mauricio Pochettino”.

L’ex Tottenham, scaricato pubblicamente anche da Beppe Marotta, spera dunque di tornare a lavorare con il tecnico argentino, con cui è esploso proprio negli Spurs, a Londra. L’Inter spera, ora che di fatto ha due soluzioni per la cessione del giocatore, e anche la maggioranza degli interisti, pur continuando a discutere sulla causa del suo rendimento deludente in nerazzurro, si augura che Eriksen possa partire.

I tifosi esultano per l’addio del danese

“Nico non sai quanto ti amo”, esulta Alan. “In fin dei conti se la squadra continua sulla strada delle ultime partite (7 vittorie di fila) che Eriksen stia in panchina o in tribuna o vada al Psg non ce ne dovrebbe fregare… Certo, se poi si riesce a puntellare la squadra con una punta e un centrocampista…”, scrive Jako.

Giulia, invece, è dispiaciuta per l’eventuale addio del danese: “Eriksen ha avuto poco modo di esprimersi e quindi ‘siamo rimasti col dubbio’ e un po’ dispiace. Ma l’Inter viene sopra di tutto deve rimanere il concetto base. Se poi sarà un rimpianto lo vedremo in futuro. Per ora si pensa a vincere”.

MarkDony è tra i pochi a sostenere che Eriksen debba restare: “Del Ninja chi se ne frega! Continuo invece a pensare che dare via Eriksen sia un errore cosmico! Se Conte l’avesse messo in condizioni di far bene, banalmente dandogli fiducia anziché mortificarlo, avrebbe fatto la differenza!”.

SPORTEVAI | 30-12-2020 10:48