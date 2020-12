Mercato Inter, vertice decisivo. Lukaku si schiera con Antonio Conte

Antonio Conte incontrerà in giornata i dirigenti nerazzurri e Steven Zhang ad Appiano Gentile per discutere le strategie per la sessione invernale di calciomercato: dalla Cina Suning darà indicazioni chiare sul budget e i possibili investimenti. Presenti Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Il tecnico leccese chiede le cessioni di alcuni giocatori che non considera parte del progetto, come Christian Eriksen e Radja Nainggolan, e l’arrivo di un centrocampista e una punta di alto livello. Il mister salentino è spalleggiato nella circostanza da Romelu Lukaku, che in un’intervista ai microfoni di Voetabal Magazine ha lanciato un messaggio chiaro.

“C’è bisogno di leader in campo come me, come Arturo Vidal, Nicolò Barella o Alexis Sanchez. Solo con un tale atteggiamento puoi trasformare mentalmente la squadra e ribaltare una partita”.

Il belga ha anche fatto un bilancio della sua esperienza in Italia: “Quando vado in campo voglio vincere. In Italia questo vale tutto. C’è un’enorme differenza rispetto all’approccio calcistico in Inghilterra, quindi mi concentro su ciò che mi viene chiesto qui. Tatticamente non posso sbagliare dove devo stare o la direzione in cui andare. Mai”.

Lukaku ribadisce di considerarsi tra i primi cinque attaccanti al mondo: “Negli ultimi cinque mesi, sì. Non voglio classificare quella vetta da uno a cinque, ma ne faccio parte”.

