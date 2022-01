Dybala all'Inter, destini incrociati: gol e scambi di mercato sfumati

14-01-2022 11:33

Il gelo sul rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus apre a tutta una serie di possibilità di mercato per la Joya che, innervosito, dai continui rimbalzi al ribasso dei bianconeri con stilettate annesse di Arrivabene, pare sempre più orientato a cambiare aria la prossima estate lasciando a secco le casse della Vecchia Signora. Come un falco predatore si è piombato sull’affare Beppe Marotta pronto a portare l’argentino alla corte di Simone Inzaghi. Corsi e ricorsi storici tra Dybala e Inter i cui destini si sono spesso incrociati, non solo in campo tra gol e occasioni di mercato mancate.

I gol di Dybala all’Inter: la meraviglia del marzo 2020

Sono 4 le reti che Paulo Dybala ha segnato all’Inter, quella che stando ai rumors di mercato potrebbe essere la sua prossima squadra, l’Inter. Addirittura due nella stessa stagione, il campionato 2019/20 quando con Maurizio Sarri in panchina, la Joya ha forse giocato la sua ultima stagione a grandi livelli con la maglia bianconera. Dybala ha infilzato l’Inter sia all’andata che al ritorno. A San Siro nel match d’andata l’argentino aprì le marcature con un diagonale chirurgico nel 2-1 con cui la Juve espugnò Milano grazie al gol decisivo di Higuain nella ripresa.

La perla di Dybala in Juve-Inter pre lockdown. Il gol dell’8 marzo 2020 resterà scolpito per parecchio tempo nell’immaginario non solo dei tifosi della Juventus. Quella fu infatti l’ultima partita giocata in serie A e in Italia prima del lungo lockdown dovuto al covid i cui primi casi, arrivati anche in Italia, stavano preoccupando e allarmando il mondo intero. Quel Juve-Inter fu giocato di domenica sera con lo Stadium a porte chiuse, vinsero i bianconeri con gol di Ramsey e un’autentica perla della Joya che prese palla, fece un dai e vai proprio col gallese, prima di scaricare di esterno sinistro il tiro alle spalle di Handanovic.

L’ultimo gol di Dybala all’Inter è fresco di questo campionato, lo scorso ottobre, a San Siro l’argentino ha pareggiato su rigore l’iniziale vantaggio di Dzeko. Un penalty discusso per il fallo nel finale di Dumfries su Alex Sandro, decisione al Var molto contestata dai nerazzurri. Una rete che potrebbe chiudere il cerchio iniziato in Coppa Italia nel 2015/16.

Dybala all’Inter, le trade di mercato con Icardi e Lukaku

Non è la prima volta che Paulo Dybala viene accostato all’Inter nelle trattative di mercato. E’ successo più volte, almeno due nel recente passato. Entrambe correlate ed entrambe sfumate. Per volere proprio de La Joya va detto. Nell’estate del 2019 con l’arrivo di Conte sulla panchina nerazzurra, le porte di Appiano Gentile si chiusero per Mauro Icardi, le sue bizze e quelle del . L’Inter decise di puntare su Lukaku all’epoca al Manchester United.

La Juve, Dybala, Icardi e Lukaku. Paratici, allora uomo mercato bianconero provò lo sgarbo all’Inter del suo ex “superiore” Marotta. Portare Lukaku alla Juve offrendo ai Red Devils Dybala. La trattativa sembrava ben avviata, con il placet del Manchester United. La Vecchia Signora ci avrebbe anche guadagnato una plusvalenza di 15 milioni con Dybala valutato 100 e Lukaku 75. Ma proprio La Joya rifiutò il trasferimento in Premier, Lukaku allora prese l’aereo per la Milano nerazzurra. A quel punto, altra trade di mercato con Dybala stavolta richiesto da Marotta alla Juve per cedere in bianconero Icardi. La Juve rifiutò. Maurito fece le valigie per Parigi, Paulo rimase a Torino. Fino ad oggi quando i destini di Dybala e dell’Inter sembrano rincontrarsi…

