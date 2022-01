SONDAGGIO - Icardi alla Juventus: è l'uomo giusto per i bianconeri?

03-01-2022 12:12

I nomi per il sostituto del partente Alvaro Morata alla Juventus sono i più disparati, da Vlahovic (difficile per molti motivi) a Cavani, Aubameyang e Milik. Uno su tutti, però, è da tempo nei radar dei bianconeri e quest’estate è stato a lungo corteggiato. Parliamo, ovviamente, di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, in forza al PSG, è più che mai vicino a passare sotto la guida di Max Allegri. Ma è davvero il nome giusto per dare nuova linfa a un attacco che, nella prima metà di campionato, si è dimostrato piuttosto sterile? Dite la vostra!

