Juve, Icardi nel mirino ma i tifosi non lo vogliono: spiegato motivo

02-01-2022 09:24

Sono spuntati già anche dei fotomontaggi con la maglia della Juventus indossata da Icardi: segno che qualcosa davvero si sta muovendo in tal senso. I bianconeri si stanno abituando all’idea di dover dire addio a Morata che vuole sin da subito il Barcellona ma non hanno liquidità sufficiente per far arrivare a gennaio Vlahovic, che difficilmente arriverà anche dopo, o Scamacca, il predestinato per giugno. La soluzione è un prestito oneroso senza obbligo di riscatto e si sta lavorando in tal senso.

Icardi pronto a giocarsi le sue carte con la Juve

Anni fa il primo a dire no a una formula del genere sarebbe stato proprio Icardi ma oggi l’argentino accetterebbe anche questa soluzione precaria. Chiuso al Psg, fuori dal giro che conta da tempo, Maurito ha bisogno di una vetrina per rimettersi in gioco ed è sicuro di convincere la Juve a suo di gol.

I tifosi della Juve dicono no a Icardi

A non entusiasmarsi sono però i tifosi bianconeri che si sfogano sui social: “Il palo della luce Icardi in questa Juve mi fa rabbrividire, Morata tanto bistrattato si è dato un gran da fare per procurarsi palloni decenti, Icardi gioca solo in area di rigore, non trascurabile la pessima condizione fisica e mentale di questo ragazzo”

C’è chi scrive: “Basta guardare come gioca la Juventus. E basta guardare che cercavano fino a 5 minuti fa una punta come Vlahovic che di Icardi ha nulla. Poi magari ci si sbaglia, ma la confusione è palese” o anche: “Icardi è più grasso di Adriano” oppure: “Il calcio può sempre sorprendere perché 1+1 non sempre fa 2, ma analizzando oggettivamente sembra sia una scelta totalmente insensata. Poi Icardi i suoi gol li farà (per come gioca… Li farà sempre..) ma non credo possa essergli di grande aiuto”

Il web è scatenato: “Se spendessimo il denaro risparmiato dall’eventuale cessione di Morata al Barcellona per reinvestirlo su Icardi siamo proprio cretini. Quindi, eventualmente, o prestito secco senza obbligo di riscatto o può rimanere tranquillamente a Parigi” e infine: “E Morata no. E Lukako no. E Icardi no. E Dybala no. E Scamacca no. E Aubameyang no…E pure l’anno nuovo è uguale a quello vecchio… Pieno dei soliti lamentini”

SPORTEVAI