Juve, scoppia il caso Morata e tra i tifosi cresce la preoccupazione

31-12-2021 11:03

Potrebbero essere gli ultimi giorni di Alvaro Morata con la maglia della Juventus. Il calciatore spagnolo sembra essere arrivato al suo momento di addio dal bianconero e per questo motivo avrebbe già deciso di andare via. L’accordo stando ai ben informati sarebbe già arrivato: lo vuole il Barcellona che ha messo sul piato un contratto di 18 mesi.

Morata: la decisione della Juventus

Ora la palla passa però al club bianconero. Se Alvaro Morata ha deciso di non voler più continuare la sua esperienza italiana, tocca ora alla Juventus decidere se liberarlo oppure no. La sensazione è quella che Cherubini potrebbe dare il via libera per il suo addio anche perché il giocatore non sembra rientrare nei piani a lunga scadenza, ma prima di dare il via libera all’addio, il club deve pensare al suo sostituto.

Juventus: attaccante cercasi

Non è un segreto che già prima della decisione di Morata, la Juventus fosse attiva sul mercato alla ricerca di un giocatore in grado di risolvere il problema offensivo. L’addio di Ronaldo ha creato un vuoto che Morata e Kean non sono riusciti a riempire e le condizioni fisiche di Dybala sono spesso state un problema.

Juve: la preoccupazione dei tifosi

I fan della Juventus sembrano molto preoccupati da questa situazione. Non vogliono infatti ritrovarsi in squadra un giocatore demotivato e arrivato alla fine della sua avventura in bianconero. Michele commenta: “Prepariamo ad avere 6 mesi sin attaccanti già lunatico e ora anche demotivato”. E ancora: “Non stravedo per Morata però la tempistica con cui è uscita fuori la cosa presuppone che una società seria abbia già in mano il sostituto, non che giro il 2 gennaio con il lanternino alla ricerca della punta titolare”.

L’alternativa principale sarebbe Mauro Icardi, che la Juventus sembra seguire già da tempo: “Icardi in prestito con diritto di riscatto e ci abbracciamo”, scrive Francesco. Ma anche sull’attaccane argentino ci sono dubbi visto che è spuntata una foto che lo ritrae fuori forma: “Non possiamo perdere due mesi e più per rimettere in forma un giocatore che si sta trascurando”, scrive un preoccupato Marco. Anche Andrea sembra essere poco ottimista: “Continuiamo a navigare in base alle occasioni. Ridatemi Paratici”.

SPORTEVAI