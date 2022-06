Inter - Dybala: ore decisive per l'affare, tutti i dettagli

08-06-2022 12:48

Tra i tormentoni del calciomercato c’è quello di Paulo Dybala. Dopo il mancato rinnovo con la Juventus l’argentino è corteggiato da settimane dall’Inter e da Beppe Marotta. L’affare sembra così vicino alla conclusione.

Inter – Dybala: il sodalizio è vicino

È previsto per oggi un incontro decisivo per portare la Joya, Paulo Dybala, in maglia nerazzurra. Ne parleranno infatti l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta e Jorge Antun, procuratore dell’attaccante argentino. Un meeting decisivo per suggellare questo accordo e dare un segnale forte alla concorrenza, con Atletico Madrid, Siviglia e Arsenal che sono in svantaggio rispetto all’Inter.

Inter, l’offerta per Dybala: i dettagli

Stando alle ultime Marotta vorrebbe concludere presto l’affare per evitare il gioco al rialzo. L’Inter, a Dybala, offrirebbe 6 milioni a stagione per un quadriennale, con bonus, per un totale di 7 milioni. Non è ancora arrivato un totale assenso da parte dell’argentino. Marotta, dalla sua, non si è sbilanciato e al termine della riunione di Lega ha detto: “Novità su Dybala? Vediamo”. Allo stesso tempo è chiaro come l’Inter non alzerà ulteriormente l’offerta.

Inter, l’arrivo di Dybala e il nodo Vidal e Sanchez

Si è sempre detto che con l’arrivo di Dybala dovrebbe muoversi anche il mercato in uscita. Sanchez e Vidal come noto non giocheranno all’Inter la prossima stagione ma l’arrivo di Dybala potrebbe verificarsi prima del saluto ufficiale ai cileni che comunque andranno via sicuramente. Dybala è attualmente l’obiettivo numero uno, più di Lukaku la cui trattativa è a dir poco complessa.

