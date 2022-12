06-12-2022 10:51

Visto il rendimento bene o male positivo da settimane si parla del rinnovo di Edin Dzeko il cui contratto è in scadenza.

Se qualche settimana fa il giocatore non si era voluto sbilanciare ora sembra che comunque sia stata intavolata una discussione. La società, visto l’età dell’attaccante optava per un solo anno, mentre l’entourage vorrebbe spingere per un biennale.

Probabile che alla fine si trovi un compromesso: ovvero un accordo di un anno più opzione per il secondo.