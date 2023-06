Inter: è ancora derby, chieste informazioni su Romero

Il Milan è stata la prima squadra a seguire il giovane attaccante della Lazio, ora si inseriscono i nerazzurri

24-06-2023 14:57

Estate di sgarbi e capricci. Tra Inter e Milan va così. Questa volta l’oggetto del desiderio è Lucas Romero, attaccante classe 2004 che non ha rinnovato il contratto con la Lazio e che ben si è comportato al Mondiale Under 20. Seguito dal Milan, che non ha affondato il colpo, la settimana scorsa ha visto l’inserimento dell’Inter. Quando Ausilio è stato a Londra ha incontrato Fali Ramadani, agente del talento sudamericano. Si tratta di un’opportunità, visto che ora i nerazzurri sono concentrati sulla chiusura per Thuram e sulla trattativa per Frattesi.