Inter: è arrivata la decisione per il rinnovo di Lautaro Martinez

28-10-2021 16:59

Uno dei tormentoni per i rinnovi dei contratti dei calciatori fondamentali nell’economia e nel progetto futuro della squadra è terminato: Lautaro Martinez ha firmato il prolungamento del contratto con l’Inter fino al giugno del 2026. Il suo stipendio annuale sarà di 6 milioni di euro netti più bonus.

INTER-LAUTARO: ALTRI CINQUE ANNI ASSIEME

Il “Toro” e i nerazzurri rimarranno quindi assieme ancora per cinque anni. Il 24enne attaccante argentino, arrivato sulla sponda interista dei Navigli milanesi nel luglio del 2018, vedrà più che raddoppiare il proprio ingaggio, che attualmente è di 2,5 milioni di euro. Inoltre, con il rinnovo è stata anche cancellata la clausola rescissoria di 111 milioni di euro, per cui chi vorrà accaparrarselo dovrà necessariamente accordarsi coi nerazzurri, che comunque sembrano tutt’altro che intenzionati a privarsene.

LAUTARO PEDINA FONDAMENTALE

Il rinnovo infatti era nell’aria da tempo, ora è certo. Lautaro è arrivato a Milano dopo essere stato acquistato dal Racing Club per 20 milioni e nel giro di tre anni è diventato una pedina essenziale per gli equilibri della squadra che prima era guidata da Luciano Spalletti, poi da Antonio Conte e ora da Simone Inzaghi. L’anno scorso è stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto, che nella bacheca interista mancava da undici anni, segnando 17 gol in 38 partite.

INTER: IL PROGETTO A LUNGO TERMINE CONTINUA

Col suo rinnovo, insomma, l’Inter prosegue il suo progetto a lungo termine, come annunciato oggi dal presidente Steven Zhang nell’assemblea degli azionisti che ha approvato il bilancio d’esercizio, con notevoli perdite, relativo all’ultima stagione. Il prossimo passo di questo progetto sarà il rinnovo del centrocampista dell’Italia campione d’Europa Nicolò Barella. Intanto, il prolungamento del contratto di Lautaro con lauto aumento di ingaggio è il giusto riconoscimento dei meriti acquisiti sul campo dal sudamericano.

Guarda tutte le partite della Serie A 2021-2022 in diretta su DAZN!

OMNISPORT