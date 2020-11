Inter e Juve avvisate, concorrenza italiana per un Nazionale

Punto fermo della propria Nazionale e ai margini nel proprio club.

La storia di Emerson Palmieri non è certo inedita, perché di precedenti di giocatori che faticano a trovare spazio nella propria squadra, essendo però punti fermi nella rappresentativa è pieno il calcio, ma resta l’anomalia di un calciatore capace di trovare spazio con continuità nell’Italia che sta rinascendo sotto la guida di Roberto Mancini e che viene invece ignorato dall’allenatore del Chelsea Frank Lampard.

Il manager dei blues ha fatto le proprie scelte sulla fascia sinistra, puntando tutto su Ben Chilwell, acquistato in estate dal Leicester e subito titolare, così per l’ex di Palermo e Roma, punto fermo sotto le gestioni Conte e Sarri, si profila il ritorno in Italia.

Tante le squadre interessate, a partire proprio dall’Inter, su espressa richiesta di Antonio Conte, con la Juventus a ruota, in vista della probabile partenza di Alex Sandro, ma la terza squadra italiana di Emerson potrebbe essere a sorpresa il Napoli, pronto a battere la concorrenza delle due grandi rivali.

Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, il club azzurro ha già chiara la strategia, ovvero un prestito secco fino al termine del campionato, per poi trattare con il Chelsea l’eventuale riscatto. Una formula, questa, che potrebbe ricalcare quella utilizzata per arrivare a Tiémoué Bakayoko, arrivato al Napoli proprio in prestito dai londinesi sul finire di mercato e subito protagonista negli schemi di Gattuso, che ha richiesto espressamente alla società il centrocampista francese già allenato al Milan.

Anche Emerson è una richiesta di Gattuso, non soddisfatto dal rendimento sulla fascia sinistra di Mario Rui e di un Faouzi Ghoulam ormai vicino all’addio al Napoli.

Emerson ha giocato per appena 200 minuti in stagione, giocando due partite in Coppa di Lega e due spezzoni in Champions League, senza ancora scendere in campo in Premier neppure per un minuto.

OMNISPORT | 16-11-2020 12:02