Inter e Milan 'inguaiati' dalle nazionali, nel derby tanti possibili forfait: rischia anche Cuadrado

Sabato la stracittadina ma per Inzaghi e Pioli tanti problemi, è corsa contro il tempo per recuperare gli infortunati dopo i problemi in nazionale

10-09-2023 15:57

Tutto avrebbero voluto Inzaghi e Pioli fuorchè dover giocare il derby dopo la sosta per le nazionali. Avere una rosa ridotta per tanti giorni e poche sedute per preparare al meglio la stracittadina, in programma sabato pomeriggio a San Siro, era di per sè un handicap ma a rendere ancora più complicato il compito dei tecnici di Inter e Milan si stanno mettendo anche infortuni quotidiani.

Inter, dopo Sanchez preoccupa anche Cuadrado

In casa Inter da giorni c’è apprensione per il caso-Sanchez: il cileno, che lamenta una sospetta anemia e che non è in grandi condizioni, dovrebbe scendere in campo martedì per le qualificazioni Mondiali, dopo aver saltato la gara con l’Uruguay, e si teme per possibili ricadute.

Di oggi anche un altro allarme: anche Juan Cuadrado preoccupa l’Inter. Inzaghi è in ansia per le condizioni fisiche del colombiano che è uscito all’intervallo della sfida contro il Venezuela a causa un problema muscolare che non sembra gravissimo. Lo staff medico nerazzurro è in contatto con quello della Colombia e nelle prossime ore sarà stabilito se Juan andrà in Cile o se rientrerà subito a Milano per provare a essere a disposizione in vista del derby.

Lautaro Martinez arriverà a Milano solo 48 ore prima del derby

Da non dimenticare un altro problema per l’Inter: Lautaro Martinez – come tutti i sudamericani – rientrerà a Milano solo 48 ore prima del derby.

Milan, dopo Giroud si ferma pure Kalulu

Anche il Milan ha i suoi problemi. Dopo Giroud, rientrato anzitempo dalla nazionale francese con una distorsione alla caviglia sinistra, si ferma anche Kalulu. Il difensore è alle prese con un problema muscolare che lo mette a rischio per il derby. Considerata la squalifica di Tomori, Pioli sarebbe costretto, in caso di forfait, a ridisegnare la coppia di centrali schierando Kjaer e Thiaw.

Theo Hernandez e Maignan dovrebbero recuperare il derby

Sullo sfondo anche i problemi per Theo e Maignan. I due non hanno infatti preso parte all’allenamento di ieri con la nazionale francese. Il portiere ha seguito un programma di recupero personalizzato, per il terzino si tratta invece di una botta al polpaccio. I due dovrebbero saltare l’amichevole di martedì contro la Germania ma non torneranno a Milanello. Entrambi però dovrebbero essere a disposizione di Pioli.