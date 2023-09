Continua il giallo Sanchez: Inter infastidita con il calciatore e col Cile

Risparmiato con l'Uruguay, Sanchez ci sarà con Colombia. Inter irritata: aveva consigliato al Niño Maravilla di restare ad Appiano per riprendersi

10-09-2023 10:17

È giallo sulle condizioni di salute di Alexis Sanchez. La notizia lanciata sul Cile in merito sulla sua possibile anemia è immediatamente rimbalzata in Italia, e, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe non poco infastidito l’Inter, che aveva consigliato al giocatore di restare ad Appiano. Intanto, dopo aver saltato la sfida con l’Uruguay valevole per le qualificazioni al Mondiale 2026, El Niño Maravilla potrebbe essere impiegato contro la Colombia.

Sanchez risparmiato con l’Uruguay, ma in campo con la Colombia

L’anemia non preclude all’attaccante dell’Inter di scendere in campo con il Cile, ma più in generale è la sua tenuta fisica a preoccupare. L’ex Udinese, infatti, non gioca da tre mesi e il rischio è che possa andare incontro a uno stop più lungo del previsto.

Ma per il ct della Roja, Eduardo Berizzo, Sanchez è troppo importante. Senza Bravo e con Vidal e Medel in declino, l’esperienza e la qualità di Alexis sono l’ancora di salvataggio a cui aggrapparsi, specie dopo il preoccupante ko con l’Uruguay. Ecco perché Sanchez, che si sta allenando regolarmente, dovrebbe esserci con la Colombia del compagno di squadra Cuadrado.

L’Inter non gradisce: infastidita con Sanchez e con il Cile

La Gazzetta dello Sport rivela che l’Inter sarebbe piuttosto irritata tanto col calciatore, tornato alla Pinetina dopo un anno ad alti livelli all’Olympique Marsiglia, quanto con la sua nazionale. Proprio perché a conoscenza del problema, i nerazzurri avrebbe consigliato a Sanchez di non muoversi dal capoluogo lombardo soprattutto per migliorare la sua condizione fisica.

L’Inter – aggiunge la Rosea – si è confrontata anche con lo staff medico cileno e i dirigenti della federazione, ma senza ottenere alcun tipo di apertura.

Sanchez e l’anemia: non è la prima volta che gli è capitato

Proprio così: era già successo quando sulla panchina dell’Inter era seduto Antonio Conte. In quella circostanza, i valori dell’emoglobina del sudamericano si ristabilirono seguendo una cura specifica e senza particolari problemi. Da quanto si apprende, questa volta i valori sarebbe risultati più bassi rispetto al passato, ciò nonostante il Coni ha concesso regolarmente l’idoneità a Sanchez, che sabato sarà in panchina per il derby contro il Milan con in palio il primato in classifica.