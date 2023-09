Inter: Asllani dà del pagliaccio a Cuadrado sui social e spacca i tifosi nerazzurri

Il commento del centrocampista all’ultimo post su Instagram dell’ex Juventus dopo la vittoria sulla Fiorentina ha suscitato scalpore tra i supporter interisti

04-09-2023 15:00

Le ipotesi sono due: o Asllani non conosce bene il significato degli emoji o l’atmosfera nello spogliatoio dell’Inter è talmente positiva da permettere ai giocatori anche di insultarsi scherzosamente sui social… Dopo il successo sulla Fiorentina, infatti, il centrocampista albanese ha di fatto dato del pagliaccio a Juan Cuadrado su Instagram, facendo scalpore tra i tifosi nerazzurri.

Inter-Fiorentina, il post di Cuadrado su Instagram

Juan Cuadrado ha giocato una buona partita contro la Fiorentina: entrato nella ripresa, il colombiano ha servito a Lautaro Martinez l’assist per il gol del 4-0 dell’Inter. Negli spogliatoi l’esterno colombiano ha voluto sottolineare il buon momento vissuto dalla squadra nerazzurra pubblicando alcune immagini sul suo profilo Instagram: “Era importante la vittoria prima della sosta. Avanti così famiglia Inter, +3 punti importanti grazie a Dio”, il post di Cuadrado, che ha fatto incetta di like da parte dei follower.

Inter: Asllani dà del pagliaccio a Cuadrado su Instagram

I tifosi dell’Inter, però, non hanno potuto fare a meno di notare il singolare commento lasciato al post di Cuadrado da Kristjan Asllani. Il centrocampista, infatti, ha risposto al compagno di squadra con l’emoji che raffigura un pagliaccio: una scelta probabilmente ironica, che però ha destato clamore tra i supporter nerazzurri, che si sono poi scatenati nei commenti. Più di mille, al momento, le reazioni al “pagliaccio” di Asllani.

Inter, la reazione dei tifosi al commento di Asllani

L’emoji scelta da Asllani ha infatti diviso i tifosi dell’Inter: molti sono apparsi divertiti, altri invece si sono detti stupiti. “Asla ma che fai!?!?!” domanda Sofy. “Sto morendo, grande stima per Asllani…”, aggiunge divertito Imgre. “Asla ma sei fuori?”, gli domanda Francesco. “Kristjan ma ti hanno hackerato il profilo?”, chiede Alexaldinho. “No Asla non devi insultarlo, non è più della Juventus”, ha aggiunto ironicamente Ilsoma.