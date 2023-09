Pagelle Inter-Fiorentina 4-0: Thuram è una furia, Lautaro una sentenza. Disastro viola

Top e flop della partita Inter-Fiorentina, valevole per la 3° giornata di serie A 2023/2024: Dimarco si conferma in forma smagliante. Quante bocciature tra i toscani

03-09-2023 20:35

E sono tre su tre. L’Inter travolge la Fiorentina 4-0 a San Siro in occasione della terza giornata di Serie A e acciuffa i cugini del Milan in vetta alla classifica. Milano comanda. Dominio assoluto. E dopo la sosta c’è il derby. Se i rossoneri si godono Pulisic, il popolo nerazzurro scopre Marcus Thuram. Le pagelle, la chiave della partita e i top e i flop della partita nella nostra analisi.

Inter-Fiorentina, la chiave della partita

Nei primi minuti la Fiorentina sorprende l’Inter con un approccio aggressivo fatto di pressione feroce e continui cambi di gioco. Nonostante l’impegno di Conference League, la Viola corre. Ma Simone Inzaghi dispone di un elemento sulla sinistra ch’è un fattore aggiunto: Dimarco. solo panchina per l’ultimo arrivato, Klaassen. L’esterno rovina la domenica di Dodò con le sue sgroppate e pennella l’assist vincente per il primo gol ufficiale di Thuram. Bravo Inzaghi a non ascoltare i mugugni della piazza e a insistere sull’ex Borussia Mönchengladbach. Sbloccato il match, la Fiorentina concede campo ai padroni di casa che sfruttano le incursioni di Bastoni e le doti in ripartenza di Thuram.

Il secondo tempo è un monologo nerazzurro con Thuram e Lautaro Maltinez che asfaltano una Fiorentina mai rientrata in campo dagli spogliatoi. Simone Inzaghi ha tanti motivi per sorridere: la sua Inter non sbaglia un colpo.

Inter, cosa ha funzionato

Funziona la catena di sinistra, con un Dimarco semplicemente inarrestabile e preciso quando deve servire in mezzo. Inoltre cresce la sintonia tra Lautaro Martinez e Thuram, che stanno imparando a conoscersi e a cercarsi facendo impazzire San Siro. Oggi sono stati semplicemente inarrestabili. E, ancora, la difesa: nessuno, finora, è stato in grado di violare la porta difesa da Sommer.

Inter, cosa non ha funzionato

Meno bene la corsia di destra. Rispetto alle prime due giornate si registra un passo indietro da parte di Dumfries, troppo spesso impreciso. Ma poi entra Cuadrado e sforna un assist da applausi per Lautaro.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6: Dorme sonni tranquilli. La Fiorentina fa davvero poco per impensierirlo.

Dorme sonni tranquilli. La Fiorentina fa davvero poco per impensierirlo. Darmian 6: Contiene bene Kouamé, che in Conference League aveva fatto la differenza. Fedelissimo di Inzaghi non a caso.

Contiene bene Kouamé, che in Conference League aveva fatto la differenza. Fedelissimo di Inzaghi non a caso. De Vrij 6,5: Annulla Beltran: dopo una stagione ai margini, l’olandese si è ripreso il suo posto al centro della difesa.

Annulla Beltran: dopo una stagione ai margini, l’olandese si è ripreso il suo posto al centro della difesa. Bastoni 7: Bravo a sovrapporsi e a diventare una sorta di attaccante aggiunto.

Bravo a sovrapporsi e a diventare una sorta di attaccante aggiunto. Dumfries: 6: Pur essendo il meno brillante dell’Inter, va comunque vicino al gol centrando un palo. Cuadrado (6,5 dal 70′: entra e regala un assist meraviglioso per Lautaro).

Pur essendo il meno brillante dell’Inter, va comunque vicino al gol centrando un palo. (6,5 dal 70′: entra e regala un assist meraviglioso per Lautaro). Barella 6: Francobollato da Mandragora, non rinuncia a macinare chilometri. Frattesi (6 dal 59′).

Francobollato da Mandragora, non rinuncia a macinare chilometri. (6 dal 59′). Calhanoglu 6,5: Ormai una certezza in mezzo al campo. Impensierisce Christensen con un missile da calcio piazzato. Asllani (sv dal 77′).

Ormai una certezza in mezzo al campo. Impensierisce Christensen con un missile da calcio piazzato. (sv dal 77′). Mkhitaryan 6,5: Sostanza, equilibrio e qualità: ecco perché è difficile rinunciare all’armeno.

Sostanza, equilibrio e qualità: ecco perché è difficile rinunciare all’armeno. Dimarco 7: Ancora un assist, la specialità della casa. Cross teso ch’è un arcobaleno che si spegne sulla testa di Thuram per l’1-0 nerazzurro. Carlos Augusto (6 dal 70′).

Ancora un assist, la specialità della casa. Cross teso ch’è un arcobaleno che si spegne sulla testa di Thuram per l’1-0 nerazzurro. (6 dal 70′). Thuram 8: Finalmente Marcus. Minuto 23: il primo sigillo con la maglia dell’Inter è una fucilata di testa che brucia Christensen. San Siro scandisce il suo nome: che sia sbocciato l’amore per il figlio d’arte? Completa la sua giornata perfetta con l’assist per Lautaro e procurandosi il rigore del 3-0. Arnautovic (6 dal 70′).

Finalmente Marcus. Minuto 23: il primo sigillo con la maglia dell’Inter è una fucilata di testa che brucia Christensen. San Siro scandisce il suo nome: che sia sbocciato l’amore per il figlio d’arte? Completa la sua giornata perfetta con l’assist per Lautaro e procurandosi il rigore del 3-0. (6 dal 70′). Lautaro Martinez 8: Cresce la sintonia con Thuram. Ancora a bersaglio, ancora una doppietta per il capitano, capocannoniere del torneo: una sentenza.

Top e flop di Inter-Fiorentina

Top:

Di Marco, Thuram e Lautaro Martinez per l’Inter, con il francese nettamente migliore in campo. Segna, confeziona un assist e si procura un rigore: meglio di così, è impossibile.

per l’Inter, con il francese nettamente migliore in campo. Segna, confeziona un assist e si procura un rigore: meglio di così, è impossibile. Sottil 6 per la Fiorentina: entra a inizio secondo tempo ed è l’unico a creare qualcosa lì davanti.

Flop

Nico Gonzalez 5: Scatenato in coppa, assente in campionato. L’argentino non si accende mai.

Scatenato in coppa, assente in campionato. L’argentino non si accende mai. Beltran 5: Stretto nella morsa dei difensori nerazzurri, non riesce mai a rendersi pericolo. ‘El Vikingo’ rimandato alla prossima.

Stretto nella morsa dei difensori nerazzurri, non riesce mai a rendersi pericolo. ‘El Vikingo’ rimandato alla prossima. Biraghi 5: Si fa sovrastare da Thuram in occasione del gol. Una dormita che costa caro.

Si fa sovrastare da Thuram in occasione del gol. Una dormita che costa caro. Dodò 4,5: Sbadato, il brasiliano. Soffre Dimarco, che gli dà il tormento.

Sbadato, il brasiliano. Soffre Dimarco, che gli dà il tormento. Milenkovic 4: Domenica da incubo per il centrale serbo: non ne indovina una.

Il tabellino di Inter-Fiorentina

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries (70′ Cuadrado), Barella (59′ Frattesi), Calhanoglu (77′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (70′ Carlos Augusto); Thuram (70′ Arnautovic), Lautaro Martinez. A disposizione: Calligaris, Audero, Klaassen, Pavard, Bisseck, Agoumé, Kamatè, Sarr. Allenatore: Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur (76′ Amatucci), Mandragora; Nico Gonzalez (55′ Infantino), Bonaventura (55′ Brekalo), Kouamé (46′ Sottil); Beltran (46′ Nzola). A disposizione: Terracciano, Martinelli, Mina, Quarta, Duncan, Kayode, Comuzzo, Parisi, Kokorin. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Ranieri, Barella

Marcatori: 23′ Thuram, 53′ e 73′ Lautaro Martinez, 58′ su rig. Calhanoglu

