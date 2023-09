Inter, chi è Davy Klaassen: l’ultimo jolly che mancava ad Inzaghi

Davy Klaassen è il centrocampista parametro zero che piace ad Inzaghi, tutte le curiosità e aneddoti del nuovo giocatore nerazzurro, ex Ajax

02-09-2023 13:30

“WELKOM” è Il messaggio social di benvenuto dell’Inter dopo aver concluso il suo mercato estivo con un ultimo importante colpo: l’acquisizione a parametro del centrocampista olandese Davy Klaassen dall’Ajax. Il giocatore ha firmato un contratto biennale con i nerazzurri da 1.5 mln più bonus, completando così la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

L’esperienza di Klaassen in Olanda all’Ajax, Everton, W. Brema

Klaassen, reduce da una lunga esperienza all’Ajax con 321 presenze e 93 gol, lascia il club olandese dopo tre anni dal suo ritorno nel 2020.

Il centrocampista olandese è noto per la sua abilità nel segnare, avendo realizzato 120 reti in 468 partite giocate con le maglie di Everton, Werder Brema e Ajax. È stato principalmente all’Ajax dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera, in due periodi diversi, dopo essersi formato nel settore giovanile del club e aver debuttato in prima squadra nel 2011.

Il ritorno di Klaassen all’Ajax nel 2020 e l’amore per l’Orange

Dopo l’esperienza in Inghilterra con l’Everton, Klaassen è tornato all’Ajax nel 2020, giocando complessivamente 321 partite con il club e contribuendo a vincere cinque volte l’Eredivisie, oltre a conquistare una Coppa d’Olanda e una Supercoppa. Nel 2016 è stato anche eletto ‘Giocatore dell’Anno’ nella Eredivisie.

La sua carriera si è svolta principalmente nella squadra di Amsterdam, l’Ajax, ma il suo amore è per l’ “Orange”, nazionale olandese. Il centrocampista è cresciuto nella nazionale olandese facendo gran parte della trafila: U-16, U-17, U-19 e Under-21. Il 5 marzo 2014 ha debuttato in prima squadra nella nazionale olandese.

Come giocherà Klaassen nel 3-5-2 di Inzaghi

La squadra nerazzurra cercava un centrocampista esperto da schierare davanti alla difesa, e questa esigenza è stata soddisfatta con l’acquisizione ufficiale del trentenne centrocampista olandese.

Klaassen è stato una figura chiave nelle recenti stagioni dell’Ajax, particolarmente in ambito europeo. La sua esperienza e la sua abilità nel ruolo conferiscono un valore aggiunto al centrocampo dell’Inter, rafforzando una squadra già competitiva.

Klaassen, curiosità ed aneddoti: la scarpetta ritrovata

Dopo la conquista del 35 titolo di campionato dei lancieri, durante i festeggiamenti, Klaassen ha deciso di lanciare uno dei suoi scarpini nel pubblico, per poi realizzare di avervi lasciato all’interno il suo supporto plantare fatto su misura. A questo punto, ha dovuto fare un annuncio sul web per ritrovarlo: “Chi ha preso la mia scarpa può contattarmi? Ho bisogno delle mie solette per la partita di domenica”.

Poche ore dopo, ha ricevuto una risposta da un fan che sosteneva di averle; Davy ha chiesto delle foto come prova, ha fatto qualche controllo per poi finalmente mettere fine alla suspence dei suoi follower con “SONO LE SCARPE GIUSTE!”.