Champions: L'Inter debutta in Spagna, per il Milan subito Tonali, Napoli a Braga

L'Uefa ha ufficializzato date ed orari delle gare della fase a gironi di Champions League, si parte il 19-20 settembre, si gioca alle 18.45 o alle 21

02-09-2023 10:27

Dopo il sorteggio dei gironi di Champions League, è anche uscito il calendario della prima fase della manifestazione con gli orari. Definito dunque il quadro per le quattro italiane in gara.

Il Napoli giocherà sempre alle 21 tranne una gara

Per il Napoli campione d’Italia, la prima partita è in programma a Braga, il 20 settembre e poi la prima al Maradona sarà subito contro il Real Madrid di Ancelotti e poi chiude l’andata la trasferta a Berlino. Ritorno contro i tedeschi che apre il ritorno, poi trasferta al nuovo Bernabeu ed infine chiusura in casa contro lo Sporting Braga. Azzurri che giocheranno sempre alle 21 tranne che nella quarta giornata in casa contro l’Union Berlino. Questo il calendario

I GIORNATA – 20 settembre 21.00 – Braga-Napoli

II GIORNATA – 3 ottobre 21.00 – Napoli-Real Madrid

III GIORNATA – 24 ottobre 21.00 – Union Berlino-Napoli

IV GIORNATA – 8 novembre 18.45 – Napoli-Union Berlino

V GIORNATA – 29 novembre 21.00 – Real Madrid-Napoli

VI GIORNATA – 12 dicembre 21.00 – Napoli-Braga

L’Inter debutta in trasferta con la Real Sociedad

Comincerà il 20 settembre a San Sebastian contro la Real Sociedad il percorso dell’Inter nella Champions League 2023/24. L’ultimo turno dei nerazzurri, inseriti nel Gruppo D completato da Benfica e Salisburgo, sarà a San Siro contro gli spagnoli. Di seguito gli appuntamenti dei nerazzurri nel dettaglio:

1ª GIORNATA | GRUPPO D

mercoledì 20 settembre

Real Sociedad-Inter, ore 21:00

Benfica-Salisburgo, ore 21:00

2ª GIORNATA | GRUPPO D

martedì 3 ottobre

Inter-Benfica, ore 21:00

Salisburgo-Real Sociedad, ore 18:45

3ª GIORNATA | GRUPPO D

martedì 24 ottobre

Inter-Salisburgo, ore 18:45

Benfica-Real Sociedad, ore 21:00

4ª GIORNATA | GRUPPO D

mercoledì 8 novembre

Salisburgo-Inter, ore 21:00

Real Sociedad-Benfica, ore 18:45

5ª GIORNATA | GRUPPO D

mercoledì 29 novembre

Benfica-Inter, ore 21:00

Real Sociedad-Salisburgo, ore 21:00

Per il Milan subito l’ex Tonali col Newcastle

Il Milan è inserito nel Gruppo F con il Psg, il Borussia Dortmund e il Newcastle. Ecco tutto il calendario del raggruppamento con la squadra di Pioli che comincerà a San Siro proprio contro gli inglesi del grande ex Sandro Tonali.

I GIORNATA – 19 settembre

Ore 18.45: MILAN – Newcastle

Ore 21: Psg – Borussia

II GIORNATA – 4 ottobre

Ore 21: Borussia – MILAN

Ore 21: Newcastle – Psg

III GIORNATA – 25 ottobre

Ore 21: Psg – MILAN

Ore 21: Newcastle – Borussia

IV GIORNATA – 7 novembre

Ore 18.45: Borussia – Newcastle

Ore 21: MILAN – Psg

V GIORNATA – 28 novembre

Ore 21: Psg – Newcastle

Ore 21: MILAN – Borussia

VI GIORNATA – 13 dicembre

Ore 21: Borussia – Psg

Ore 21: Newscastle – MILAN

La Lazio si ritrova subito contro Simeone

Per la Lazio l’inizio sarà in grande stile contro l’Atletico Madrid del grande ex Diego Pablo Simeone all’Olimpico il 19 settembre. Subito l’occasione per riabbracciare il Cholo in uno stadio che si preannuncia stracolmo.

Il calendario. Questo il calendario dei biancocelesti

1^ giornata | Lazio – Atletico Madrid (19 settembre 2023 ore 21:00)

2^ giornata | Feyenoord – Lazio (25 ottobre 2023 ore 18:45)

3^ giornata | Lazio – Celtic (28 novembre 2023 ore 18:45)

4^ giornata | Celtic – Lazio (4 ottobre 2023 ore 21:00)

5^ giornata | Lazio – Feyenoord (7 novembre 2023 ore 21:00)

6^ giornata | Atletico Madrid – Lazio (13 dicembre 2023 ore 21:0