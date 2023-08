Sorteggio Champions: tifosi Napoli vogliono rivincita, i nerazzurri si sentono già agli ottavi

Il Napoli pesca Real Madrid, Bragae Union Berlino, l'Inter con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad: tifosi contenti

31-08-2023 19:10

Un sorteggio soddisfacente per il Napoli, che pure dovrà vedersela con il Real Madrid, ed addirittura insperato per l’Inter che non era testa di serie ma esce da Nyon col sorriso sulle labbra. In generale possono ritenersi contente entrambe le squadre che hanno concrete chances di passare agli ottavi, salvo colpi di scena.

Per il Napoli ci sono Ancelotti e Bonucci

Doppio incrocio suggestivo per la squadra di Garcia. La squadra più debole sulla carta è il Braga, la più forte senza dubbio il Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti e dalle tante stelle, con Bellingham ultimo arrivato nel pantheon dei blancos. La curiosità è data dall’Union Berlino, che proprio oggi ha chiuso con l’ex Juventus Leo Bonucci.

I tifosi del Napoli sognano la rivincita col Real Madrid

I tifosi del Napoli non riescono a sorridere del tutto per lo spauracchio Real ma c’è sui social chi ricorda vendette da prendersi, ricordando i precedenti: “Abbiamo qualcosa da sistemare”, oppure: “Poteva andare meglio ma il Napoli ha il dovere di passare” e ancora: “ottimo girone Napoli non ha paura di niente e fa piacere confrontarsi con i top team” e infine: “non benissimo, ma si può passare”

Per l’Inter ecco Benfica, Salisburgo e Real Sociedad

E’ andata probabilmente meglio rispetto a tutte le italiane il sorteggio dell’Inter. La testa di serie è il Benfica, ottima squadra portoghese ma sicuramente inferiore alle varie vincenti dei campionati inglesi, tedeschi, spagnoli e francesi. Gli incroci poi con Salisburgo e Real Sociedad sembrano alla portata della squadra di Inzaghi.

I tifosi nerazzurri si sentono già agli ottavi

Nessuno si lamenta in casa Inter. I tifosi ammettono sui social: “È facile. Non dico che lo passerebbe perfino Conte ma è oggettivamente facile. Difficile immaginare un sorteggio migliore”, oppure: “Passiamo anche da primi”, e poi: “Potevano già sorteggiare gli ottavi per noi, giusto per non perdere tempo” e ancora: “Si può dire poteva andare peggio…” e infine: “E’ un girone da Conference League, una fortuna impressionante”