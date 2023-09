Inter, Moratti promuove il mercato e boccia Lukaku: "Ha fatto una scemenza"

Dall'ex presidente del Triplete parole tranchant nei confronti di Lukaku e dolcissime a proposito del mercato dell'Inter. Il pronostico sul match con la Fiorentina.

02-09-2023 16:44

Le sue opinioni sono tenute sempre in grande considerazione in casa nerazzurra. Agli alti dirigenti dell’Inter, dunque, farà piacere apprendere che a Massimo Moratti la campagna di rafforzamento completata dall’ingaggio di Klaassen è piaciuta. Promosso il mercato dei nerazzurri, che si affacciano a questa edizione della serie A con l’etichetta di grande favorita alla pari coi campioni uscenti del Napoli e coi cugini del Milan. Bocciato, invece, Romelu Lukaku. Dall’ex presidente del Triplete un giudizio caustico su Big Rom.

Inter, il parere di Moratti sul calciomercato

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze, l‘ex numero uno della società nerazzurra ha speso belle parole per la squadra allestita da Marotta e Ausilio:

“Penso che l’Inter si possa considerare molto rinforzata, in particolare in mezzo al campo. Ha preso un sacco di giocatori bravi, in più l’ho vista giocare e devo dire che mi è sembrato che giochi davvero bene”.

Moratti, clamorosa stoccata a Lukaku

Dalle parole al miele per l’Inter e per il mercato portato avanti dalla società nerazzurra, ai giudizi tranchant su Romelu Lukaku. Il centravanti belga, dopo settimane di estenuanti trattative, si è accasato alla Roma. Ma per Moratti ha commesso un peccato non di poco conto:

“Mi sembra che abbia fatto una grande scemenza nel trattare con Inter, Juventus e anche con altre. Almeno vedendo la situazione da fuori. Anche se poi direi che è finito in una società importante, come lo è la Roma“.

C’è Inter-Fiorentina e Moratti è preoccupato

Da tifoso dell’Inter, poi, una considerazione sul prossimo match di campionato dei nerazzurri, a San Siro contro la Fiorentina: