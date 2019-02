Inter, ecco perché Rakitic ha scelto i nerazzurri

In casa nerazzurra ci sono tante cose a cui pensare. In primis la partita di Europa League contro il Rapid Vienna che vale il passaggio agli ottavi di finale (l’Inter parte con il vantaggio acquisito all’andata in terra austriaca) ma anche i problemi interni legati alla gestione del caso del bomber Mauro Icardi, messo con le spalle al muro dopo il comunicato riguardante il suo stato di salute. Oltre a tutto questo però c’è anche uno sguardo verso il futuro, in ottica mercato estivo, che potrebbe portare quel grande colpo a centrocampo che la dirigenza del club meneghino ha inseguito già quest’anno.

Asso nella manica – Nel mirino della società c’è Ivan Rakitic, centrocampista croato attualemnte al Barcellona. L’allenatore Valverde è un suo grande stimatore ed il trentunenne slavo gioca praticamente sempre, ma ha già fatto sapere che se non arriverà un nuovo contratto con un ingaggio più sostanzioso cambierà aria e l’Inter è in pole position nonostante sulle sue tracce ci sarebbero anche altri grandi club europei soprattutto della Premier League.

La chiave è Raquel – E cosa aiuta Marotta nella rincorsa a Rakitic? La moglie del calciatore, ovvero Raquel Mauri, che ha confidato che preferirebbe di gran lunga andare a vivere a Milano piuttosto che in Inghilterra e che le scelte fatte dal marito terranno in conto anche la sua opinione. Una carta in più da giocare per i nerazzurri, che potrebbero così finalmente trovare quel faro di centrocampo che speravano potesse essere Luka Modric, ma indubbiamente il suo compagno di nazionale andrebbe benissimo lo stesso.

SPORTEVAI | 21-02-2019 10:56