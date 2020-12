Inter, Eriksen sempre più ai margini: Marotta sta con Conte

La situazione di Christian Eriksen sembra complicarsi sempre più negli equilibri dell’Inter. Il fatto che il danese non sia stato scelto come titolare nemmeno contro lo Shakhtar somiglia a una bocciatura quasi definitiva, tesi che nella sostanza Beppe Marotta non ha smentito intervenendo ai microfoni di ‘Sky Sport’.

“Capisco e giustifico questa analisi. Dico però innanzitutto che un giocatore va in campo quando è nelle condizioni di fare ciò che gli viene questo. Riguardo Eriksen, le risposte che devo dare diventano quasi stucchevoli”, sono state le dure parole dell’amministratore delegato nerazzurro.

“Abbiamo sempre detto che alcuni giocatori sono determinanti dall’inizio, per l’economia della partita. Altri a gara in corso. Il rispetto che nutriamo verso Eriksen è grande, ma le scelte di Conte sono incontestabili”, ha concluso Marotta.

OMNISPORT | 09-12-2020 21:35